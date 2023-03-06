Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича — Finance.ua

Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича Сьогодні 07:27 — Казна та Політика

Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.

Про це пише пресслужба Фонду державного майна.

Як розповіли у відомстві, у їх управління переходить квартира та два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно «Бриг», два автомобілі.

Окрім цього Фонду було передано Центр відпочинку та здоров’я та два житлові будинки, які знаходяться у Вишгородському районі Київської області. Також готельно-ресторанний комплекс «Акація». Фонду було передано в управління 100% ТОВ «Танталіт» та ТОВ «Дім Лісника».

«ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян», — розповів глава ФДМ Рустем Умеров.

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