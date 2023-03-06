Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича — Finance.ua
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Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича

Казна та Політика
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Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.
Про це пише пресслужба Фонду державного майна.
Як розповіли у відомстві, у їх управління переходить квартира та два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно «Бриг», два автомобілі.
Окрім цього Фонду було передано Центр відпочинку та здоров’я та два житлові будинки, які знаходяться у Вишгородському районі Київської області. Також готельно-ресторанний комплекс «Акація». Фонду було передано в управління 100% ТОВ «Танталіт» та ТОВ «Дім Лісника».
«ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян», — розповів глава ФДМ Рустем Умеров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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