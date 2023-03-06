Цінності з резиденцій Януковича передадуть музеям — Finance.ua

Цінності з резиденцій Януковича передадуть музеям Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Цінності з резиденцій Януковича передадуть музеям

Культурні цінності з резиденцій колишнього президента Віктора Януковича Межигір’я та Сухолуччя будуть передані музеям.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

У відомстві нагадали, що в рамках застосування санкцій до Януковича Вищий антикорупційний суд своїм рішенням передав історико-культурні і матеріальні цінності з резиденції Межигір’я та мисливського будинку Сухолуччя у власність держави.

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«Уряд визначив Міністерство культури та інформаційної політики органом, який відповідатиме за вилучені культурні цінності. Це 537 предметів. Значна їх частина становить високу культурну і мистецьку цінність», — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відомство планує передати предмети профільним музеям, зокрема тим, що зазнали руйнувань унаслідок російської агресії, і тим, що були розграбовані росіянами.

Наразі стягнені за рішенням суду активи зберігаються у Національному художньому музеї України, а далі Мінкультури має ухвалити рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних установ.

Серед вилучених цінностей:

картини відомих художників, зокрема «Феодосія. Місячна ніч» Айвазовського, «Вид на долину Аніо біля Тіволі» Моргенштерна та ін.;

книги — Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем Федоровим у 1574 році у Львові;

ікони — Богоматір Скоропослушниця, виконана на початку ХІХ століття у м. Афон, Воскресіння Христове зі святами, виконана наприкінці ХІХ століття, Богородиця Казанська, виконана у ХІХ столітті у Росії, Христос Вседержитель, виконана на початку ХХ століття, Трійця Старозавітна, виконана наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ століття у майстерні Києво-Печерської лаври;

вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовика ХV, виготовлений у 1765 році у Франції, монета із зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками зі штучного каміння, пам’ятна медаль Образ Казанської Богоматері, набір пам’ятних медалей В пам’ять 200-річчя перемоги у війні 1812 року, мощевик з мощами святого Віктора, 61 аркуш Спеціальної мапи Європейської Росії (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей) авторства Стрельбицького, що були видані у 1921 році у росії, горщик доби Трипільської культури.

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