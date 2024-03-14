У лютому ФГВФО відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад 12 мільйонів — Finance.ua
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У лютому ФГВФО відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад 12 мільйонів

Казна та Політика
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У лютому ФГВФО відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад 12 мільйонів
У лютому ФГВФО відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад 12 мільйонів
Вкладники банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали 12,2 млн грн гарантованого відшкодування за лютий 2024 року.
Як повідомляють у ФГВФО, за перші два місяці поточного року сума гарантованого відшкодування склала 35,8 млн грн.
З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 613,6 млн грн.
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Нагадаємо, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
Виплати можна отримати трьома способами:
  • через застосунок «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»);
  • дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента.
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Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 березня 2024 року він накопичив понад 31,5 млрд грн.
Нагадаємо, за даними ФГВФО, більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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