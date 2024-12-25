У листопаді українці отримали майже вдвічі більше «Нацкешбеку», ніж у жовтні: коли отримають виплати — Finance.ua

У листопаді українці отримали майже вдвічі більше «Нацкешбеку», ніж у жовтні: коли отримають виплати
У листопаді 2024 року українці отримали 232 млн грн кешбеку за покупку товарів вітчизняного виробництва, що майже удвічі більше порівняно з жовтнем.
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Загалом кількість отримувачів кешбеку досягла майже 2 млн осіб.
Зростання середньої виплати
Середня виплата за листопад зросла з 97 грн до 116 грн на людину.
Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років, їх частка становить 60% від усіх користувачів.
24% учасників програми — люди середнього віку, а 16% — старші за 60 років.
Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати в застосунку «Дія» або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна накопичена ними сума становить 48 млн гривень.
Коли українці отримають кошти
У Мінекономіки повідомили, що виплати за грудень та січень будуть наприкінці лютого 2025 року.
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Як пояснюють у відомстві, це повязано з «особливостями бюджетного процесу».
«Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії», — повідомили у Мінекономіки.
Нагадаємо, громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.
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