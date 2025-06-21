У Lamborghini відповіли, чи планують відмовлятися від бензинових двигунів — Finance.ua

У Lamborghini відповіли, чи планують відмовлятися від бензинових двигунів Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

У Lamborghini відповіли, чи планують відмовлятися від бензинових двигунів

Італійський виробник суперкарів Lamborghini не планує відмовлятися від бензинових двигунів у доступному для огляду майбутньому, незважаючи на посилення екологічних норм і загальний тренд на електрифікацію.

Про це повідомив технічний директор компанії Рувен Мор.

Плани компанії

За його словами, Lamborghini має намір зберегти двигуни внутрішнього згоряння «настільки довго, наскільки це можливо», розробляючи нові технології для їх адаптації до сучасних вимог.

Компанія вже почала електрифікувати свою лінійку. Новий суперкар Temerario замість атмосферного V-10 отримав гібридну установку з 4,0-літровим V-8 і подвійним турбонаддувом.

Revuelto також оснащений гібридною системою, проте інженерам вдалося зберегти фірмовий V-12. Навіть кросовер Urus переведений на гібридну платформу, поклавши кінець епосі чистих ДВЗ у модельному ряду бренду.

Проте Lamborghini бачить майбутнє бензинових двигунів у використанні синтетичного пального, здатного забезпечити необхідну емоційну залученість, якої, за словами Мора, не вистачає електромобілям. Саме цей зв’язок залишається найважливішою частиною філософії марки.

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Компанія не поспішає з випуском свого першого електромобіля Lanzador, виробництво якого відкладено до 2029 року.

На відміну від конкурентів, наприклад Ferrari, яка вже в жовтні 2025 року представить перший електрокар, Lamborghini вважає за краще дочекатися технологій, які дадуть змогу створити електромобіль, гідний знака Raging Bull.

Незважаючи на зміни, бренд показав рекордні продажі у 2024 році, реалізувавши 10 687 автомобілів.

Найбільшу частку продажів зайняв Urus з 5 662 одиницями, за ним слідують Huracan, Revuelto і останні Aventador.

Компанія планує зберегти моделі з V-8 і V-12 якомога довше, одночасно рухаючись до вуглецево-нейтрального виробництва до 2050 року.

Однак у Європі доля бензинових двигунів може залежати від рішення ЄС, який має намір заборонити автомобілі з викидами до 2035 року.

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