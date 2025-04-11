Представлено ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 тис. (відео) — Finance.ua
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Представлено ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 тис. (відео)

Технології&Авто
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Представлено ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 тис. (відео)
Представлено ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 тис. (відео)
Ducati та Lamborghini презентували на Міланському тижні моди спільне творіння — спортбайк Panigale V4. Вартість особливого мотоцикла сягає 100 000 доларів.
Подробиці нетипового Lamborghini розкрили на офіційному сайті італійської марки.
Новий Ducati Panigale V4 Lamborghini (саме так назвали модель) виготовлять лімітованою серією з 693 мотоциклів. Із них 630 — це стандартні спортбайки за 78 400 доларів, а 63 — кастомізовані на замовлення покупців версії вартістю $100 000. Поставки клієнтам почнуться із грудня.
Мотоцикл Ducati Panigale Lamborghini зберіг стандартний 1,1-літровий двигун V4 на 209 к. с. і 121 Н∙м. Утім, він дещо швидший за стандартну модель, адже завдяки карбоновим деталям став легшим — важить лише 185 кг.
Примітно, що це не перша подібна колаборація Ducati з автовиробником, адже раніше італійська компанія випустила лімітований байк спільно з Bentley і він навіть є в Україні.
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За матеріалами:
Фокус
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