Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото) — Finance.ua
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Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)

Технології&Авто
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Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)
Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)
Перші офіційні зображення, опубліковані китайським автовиробником, демонструють вражаючий новий седан, який виглядає набагато самобутніше, ніж поточна лінійка Xpeng. Попри це, передня частина моделі дещо нагадує Lamborghini Revuelto або кросовер Honda S7, завдяки Y-подібним денним ходовим вогням з тонкою світловою панеллю, що їх поєднує.
Про це пише Carscoops.
Водночас основні фари розташовані трохи нижче неї. Ззаду тонкі світлодіодні смужки доповнюють загальний стиль передньої частини, надаючи автомобілю єдиного, сучасного вигляду.
Ця модель також може ознаменувати дебют нової платформи Kunpeng EV від Xpeng, яка може мати універсальність для підтримки опцій подовження запасу ходу, хоча компанія ще не підтвердила жодних технічних деталей.
Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)
Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)
Очікується, що P7 дебютує виключно як електромобіль, потенційно пропонуючи показники, аналогічні або трохи кращі, ніж у P7+. Це може означати потужність до 473 к.с. та запас ходу до 700 кілометрів. Тизерів салону немає, але шпигунські знімки свідчать про те, що седан матиме великий центральний дисплей мультимедіа та шкіряні сидіння.
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Схожий на Lamborghini: китайці представили новий електроседан Xpeng (фото)
Xpeng P7 також може представити спрощену систему допомоги водієві на основі камер, тоді як інші моделі бренду використовують LiDAR. За чутками, дебют моделі відбудеться на автосалоні в Гуанчжоу, а вартість моделі починатиметься від 250 000 юанів ($35 000).
За матеріалами:
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