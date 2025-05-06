Lamborghini збільшила виторг на 30% завдяки гібридам — Finance.ua
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Lamborghini збільшила виторг на 30% завдяки гібридам

Фондовий ринок
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У першому кварталі 2025 року італійський виробник спорткарів Lamborghini збільшив виручку на 29,6% — до 895,2 млн євро.
Про це пише Reuters.
Основним драйвером зростання стали нові гібридні моделі Revuelto та Urus SE, які мають високий попит по всьому світу.
Операційний прибуток компанії виріс до 248,1 млн євро, що на 32,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За три місяці Lamborghini поставила клієнтам 2 967 авто. Найбільше зростання зафіксовано в Америці — плюс 21%, у регіоні EMEA поставки зросли на 7% до 1 368 авто, а в APAC — на 14% до 565.
Фінансовий директор Паоло Пома додав: «2025 рік почався з потужного старту, що підтверджує стабільність нашого курсу сталого фінансового зростання».
За матеріалами:
Економічна Правда
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