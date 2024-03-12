У Києві відновить роботу ще один вестибюль метро — Finance.ua

У Києві відновить роботу ще один вестибюль метро
Завтра, 13 березня, знову почне працювати ще один вестибюль станції метро «Хрещатик».
Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
У повідомленні вказано, що йдеться про вихід до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33.
Підприємство нагадує, вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35. Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.
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«У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття», — наголосили в метрополітені.
Нагадуємо, у Києві з 8 березня відновили роботу станції метро «Дніпро».
Станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
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