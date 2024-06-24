У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС — Finance.ua

У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС
У столиці бойлери споживають третину від всієї електроенергії, яку генерує енергоблок атомної електростанції.
Про це заявив голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в коментарі Економічній правді.
За словами Литвина, у Києві близько 190 тисяч споживачів мають бойлери, які разом споживають до 300 мВт електроенергії.
«Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт — це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах», — зауважив він.
Литвин також уточнив, що у Києві 953 184 квартири оснащені централізованим водопостачанням гарячої води. Близько 20% цих квартир мають бойлери.
Якщо взяти до уваги те, що в середньому обсяги бойлерів 80 літрів з нагрівальним елементом на 2 кВт, то потужність на гаряче водопостачання, яка, до того ж вмикається одночасно, сягає 380 МВт — це понад третину ядерного блоку і понад половини того, що видають Київські ТЕЦ.
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«І це десь в 2−3 рази більше, ніж газові генератори (когенераційні установки), які передали нам партнери з USAID», — уточнив Литвин.
Вадим Литвин зауважив, що перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить економити в години відключень.
Щобільше, за його підрахунками, централізоване водопостачання після підвищення тарифів на електроенергію обійдеться мешканцям столиці дешевше, оскільки зараз куб гарячої води у Києві коштує близько 100 гривень, а вартість кубометра гарячої води з бойлера — 250 гривень.
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Відтак, аби розвантажити енергосистему в умовах дефіциту електроенергії, він закликав українців відключати бойлери у тих містах, де зберігається водопостачання гарячої води, а також перевірити можливість постачання гарячої води від ТЕЦ та дахових котелень (для сучасних ЖК).
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