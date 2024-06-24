У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС — Finance.ua

У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС Сьогодні 19:45 — Енергетика

У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС

У столиці бойлери споживають третину від всієї електроенергії, яку генерує енергоблок атомної електростанції.

Про це заявив голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в коментарі Економічній правді

За словами Литвина, у Києві близько 190 тисяч споживачів мають бойлери, які разом споживають до 300 мВт електроенергії.

Читайте також Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону

«Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт — це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах», — зауважив він.

Литвин також уточнив, що у Києві 953 184 квартири оснащені централізованим водопостачанням гарячої води. Близько 20% цих квартир мають бойлери.

Якщо взяти до уваги те, що в середньому обсяги бойлерів 80 літрів з нагрівальним елементом на 2 кВт, то потужність на гаряче водопостачання, яка, до того ж вмикається одночасно, сягає 380 МВт — це понад третину ядерного блоку і понад половини того, що видають Київські ТЕЦ.

Читайте також Галущенко прокоментував інформацію про те, що готують нове підвищення тарифів на електрику

«І це десь в 2−3 рази більше, ніж газові генератори (когенераційні установки), які передали нам партнери з USAID», — уточнив Литвин.

Вадим Литвин зауважив, що перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить економити в години відключень.

Щобільше, за його підрахунками, централізоване водопостачання після підвищення тарифів на електроенергію обійдеться мешканцям столиці дешевше, оскільки зараз куб гарячої води у Києві коштує близько 100 гривень, а вартість кубометра гарячої води з бойлера — 250 гривень.

Читайте також Світло гарантовано вимикатимуть ще дві зими: експерт оцінив енергетичну систему України

Відтак, аби розвантажити енергосистему в умовах дефіциту електроенергії, він закликав українців відключати бойлери у тих містах, де зберігається водопостачання гарячої води, а також перевірити можливість постачання гарячої води від ТЕЦ та дахових котелень (для сучасних ЖК).

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.