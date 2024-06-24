У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС

Енергетика
76
У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС
У Києві бойлери споживають третину електроенергії, згенерованої енергоблоком АЕС
У столиці бойлери споживають третину від всієї електроенергії, яку генерує енергоблок атомної електростанції.
Про це заявив голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в коментарі Економічній правді.
За словами Литвина, у Києві близько 190 тисяч споживачів мають бойлери, які разом споживають до 300 мВт електроенергії.
Читайте також
«Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт — це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах», — зауважив він.
Литвин також уточнив, що у Києві 953 184 квартири оснащені централізованим водопостачанням гарячої води. Близько 20% цих квартир мають бойлери.
Якщо взяти до уваги те, що в середньому обсяги бойлерів 80 літрів з нагрівальним елементом на 2 кВт, то потужність на гаряче водопостачання, яка, до того ж вмикається одночасно, сягає 380 МВт — це понад третину ядерного блоку і понад половини того, що видають Київські ТЕЦ.
Читайте також
«І це десь в 2−3 рази більше, ніж газові генератори (когенераційні установки), які передали нам партнери з USAID», — уточнив Литвин.
Вадим Литвин зауважив, що перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить економити в години відключень.
Щобільше, за його підрахунками, централізоване водопостачання після підвищення тарифів на електроенергію обійдеться мешканцям столиці дешевше, оскільки зараз куб гарячої води у Києві коштує близько 100 гривень, а вартість кубометра гарячої води з бойлера — 250 гривень.
Читайте також
Відтак, аби розвантажити енергосистему в умовах дефіциту електроенергії, він закликав українців відключати бойлери у тих містах, де зберігається водопостачання гарячої води, а також перевірити можливість постачання гарячої води від ТЕЦ та дахових котелень (для сучасних ЖК).
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.