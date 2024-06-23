Світло гарантовано вимикатимуть ще дві зими: експерт оцінив енергетичну систему України — Finance.ua

Світло гарантовано вимикатимуть ще дві зими: експерт оцінив енергетичну систему України Сьогодні 09:21 — Енергетика

Світло гарантовано вимикатимуть ще дві зими: експерт оцінив енергетичну систему України

Якби Україні вдалося повернути ЗАЕС в енергосистему, то обмеження практично не знадобилися б, але без станції ще дві зими у українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі «Київ24».

Він зазначає, що стан енергетичної системи України наразі — 3 з 12.

«Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б 2−3 блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б. Або знадобилися б дуже рідко», — зауважує він.

Харченко пояснив, що без допомоги ЗАЕС ще дві зими у українців гарантовано діятимуть обмеження.

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«Якщо цього не сталося, то для відновлення потужностей нам потрібно десь 2 роки. Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025−2026 вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, що будуть», — додав експерт.

понад 1 млрд доларів. Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаля, за останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на

Економічна Правда За матеріалами:

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