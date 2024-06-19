За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд — Finance.ua

За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд Сьогодні 10:32 — Енергетика

За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд

За останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на понад 1 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Читайте також Яку допомогу обіцяють союзники України для допомоги енергетичному сектору

Крім того, після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення ще 2,2 млрд доларів.

«Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною», — підкреслив Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, за останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.

Читайте також В Міненерго пояснили важливість збільшених тарифів на світло для підготовки до зими

Шмигаль також додав, що Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 млн доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.