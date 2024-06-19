За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд

Енергетика
1
За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд
За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на понад $1 млрд
За останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на понад 1 млрд доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Читайте також
Крім того, після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення ще 2,2 млрд доларів.
«Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною», — підкреслив Шмигаль.
Як зауважив прем’єр-міністр, за останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.
Читайте також
Шмигаль також додав, що Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 млн доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади.

Удари по енергосистемі: що може зробити Україна, щоб убезпечити себе від блекаутів 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.