У Китаї за останні 13 місяців найшвидшими темпами зросла виробнича активність у березні — Finance.ua

У Китаї за останні 13 місяців найшвидшими темпами зросла виробнича активність у березні Сьогодні 05:03 — Світ

У Китаї за останні 13 місяців найшвидшими темпами зросла виробнича активність у березні, Фото: Pap

У Китаї за останні 13 місяців найшвидшими темпами зросла виробнича активність у березні. Цьому посприяло збільшення кількості нових замовлень від клієнтів у країні та за кордоном.

Про це повідомляє Reuters.

За результатами опитування Caixin/S&P Global manufacturing, індекс PMI (менеджерів із закупівель) у березні піднявся до 51,1 із 50,9 у лютому, перевищивши прогнози аналітиків у 51,0 і демонструючи зростання п’ятий місяць поспіль.

Як повідомляє видання, показник вище 50 балів вказує на зростання виробництва.

Підбадьорливі результати послідували за нещодавніми кращими, ніж очікувалося, даними щодо експорту та роздрібних продажів у Китаї, що свідчить про хороший початок року для другої за величиною економіки світу.

Читайте також Китайський автогігант BYD почав продажі електрокарів у Греції

Китайський уряд вже оголосив амбітну ціль економічного зростання цього року на рівні близько 5%.

Однак аналітики зауважують, щоб досягти поставленої мети, владі країни необхідно запровадити більше стимулів, оскільки вже не можна розраховувати на слабку статистичну базу 2022 року, яка потішила дані про зростання у 2023-му.

Окрім того, глибокий спад у секторі нерухомості залишається серйозним гальмом для виробничої діяльності.

У березні в Китаї зафіксували вищі темпи розширення виробництва і збільшення внутрішнього споживання, а також підвищення зовнішнього попиту та експортних замовлень до найвищого рівня з лютого 2023 року.

Читайте також Китайський регулятор звинуватив Evergrande у завищенні виручки на $78 мільярдів

Упевненість компаній зросла до найвищого рівня з квітня 2023 року завдяки хорошим новинам, таким як зниження витрат на виробництво.

«Зниження цін на сировину знизило виробничі витрати для підприємств і дозволило їм знизити ціни на кінцеву продукцію в умовах жорсткої ринкової конкуренції», — зазначив старший економіст Caixin Insight Group Ван Чже.

Проте компанії зберігають обережність стосовно розширення штату працівників, і відповідний субіндекс залишається негативним із серпня минулого року.

«Економіка все ще стикається з проблемами, пов’язаними з невизначеністю та несприятливими факторами», — сказав Ван.

За його словами, для економіки Китаю все ще не вирішеними фундаментально залишаються проблеми низької зайнятості, низьких цін та недостатнього платоспроможного попиту, що підкреслює необхідність подальшого стимулювання урядом внутрішнього та зовнішнього попиту.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.