Китайський регулятор звинуватив Evergrande у завищенні виручки на $78 мільярдів — Finance.ua

Китайський регулятор звинуватив Evergrande у завищенні виручки на $78 мільярдів Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Одного з найбільших китайських забудовників China Evergrande Group звинувачують у завищенні виручки на 78 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC).

«Це звинувачення посилює юридичну небезпеку для засновника Evergrande Хуей Ка Яна, який зараз знаходиться в центрі однієї з найбільших справ про фінансове шахрайство в історії», — пише агентство.

Китайський регулятор звинуватив компанію Hengda Real Estate Group, підрозділ Evergrande, у завищенні виручки, що згодом призвело до дефолту. Компанію оштрафували на 4,18 млрд юанів (581 млн доларів).

«Обвинувачення у шахрайстві Evergrande за масштабами затьмарюють справи Luckin Coffee Inc. та Enron Corp. і завдають удару по репутації її колишнього аудитора та фінансовому нагляду країни. Це викликає занепокоєння щодо того, наскільки поширені такі проблеми з бухгалтерським обліком, саме тоді, коли новий голова Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю намагається посилити нагляд», — додає Bloomberg.

«Штрафи CSRC можуть слугувати попередженням для власників інших забудовників-боржників про те, що відмова від співпраці з владою щодо реструктуризації боргів може призвести до серйозних наслідків», — зазначила старший кредитний аналітик Creditsights Inc Зерліна Зенг.

Звинувачення стали ще одним ударом для Хуея, колись одного з найбагатших магнатів Азії, який керував розгалуженою імперією, що охоплювала сферу нерухомості та електромобілів.

Evergrande була одним з найбільших девелоперів Китаю, який взяв на себе величезні борги, щоб розширюватися по всій країні в умовах буму продажів. У січні цього року група отримала наказ про ліквідацію від гонконгського суду, що стало найбільшим крахом за час трирічної кризи на ринку нерухомості в Китаї.

Дії CSRC можуть прокласти шлях до більш серйозних звинувачень проти Хуея, який був затриманий поліцією минулого року через «підозру в скоєнні незаконних злочинів». Кримінальні звинувачення проти Хуея не були оприлюднені, і його місцезнаходження невідоме.

CSRC поклала більшу частину провини на Хуея, який, як стверджується, дав вказівку іншим співробітникам «неправдиво завищити» річні результати. За даними регулятора, підрозділ Hengda Real Estate Group збільшив свій дохід у 2019 році приблизно на 214 мільярдів юанів, а в 2020 році - ще на 350 мільярдів юанів.

Водночас Bloomberg зазначає, що Хуей був оштрафований на 47 млн юанів (6,5 млн доларів) за фальсифікацію звітів та інші ймовірні порушення і довічно відсторонений від діяльності на ринках капіталу.

У CSRC додали, що Хуей несе відповідальність за затримки з публікацією звітності про доходи Hengda і нерозкриття інформації про судові позови, з якими вона зіткнулася, а також за невиконані виплати за боргами.

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