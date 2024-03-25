Китайський автогігант BYD почав продажі електрокарів у Греції — Finance.ua
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Китайський автогігант BYD почав продажі електрокарів у Греції

Фондовий ринок
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Китайський автогігант та один зі світових лідерів у виробництві електромобілів компанія BYD вийшла на ринок легкових автомобілів Греції, запустивши продажі двох своїх моделей електрокарів.Про це, як повідомляє Reuters, ідеться в заяві компанії.
Наразі BYD пропонує на грецькому ринку кросовер Yuan Plus, відомий за межами Китаю як Atto 3, та седан Seal і обіцяє в майбутньому збільшити пропозицію за рахунок нових моделей електрокарів.
Початок продажів у Греції став останнім кроком китайського автогіганта з розширення експансії на ринку Європи, де китайські автовиробники жорстко конкурують із європейськими.
Найбільший у Китаї та один зі світових лідерів у виробництві електромобілів компанія BYD збудує в Угорщині свій перший європейський завод із виробництва електрокарів.
За матеріалами:
ua.news
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