У «Київводоканалі» спростували інформацію про підвищення тарифів у 4 рази — Finance.ua

У «Київводоканалі» спростували інформацію про підвищення тарифів у 4 рази Сьогодні 16:25 — Казна та Політика

У «Київводоканалі» спростували інформацію про підвищення тарифів у 4 рази

У «Київводоканалі» спростували інформацію, про ніби-то підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

Про це повідомил а пресслужба компанії.

Що передувало

У повідомленні зазначено, що сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з’являтись інформація про те, що «Київводоканал» ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

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У компанії запевняють, що ця інформація не є правдивою, а тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Також у «Київводоканалі» стверджують, що невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

Водночас, у білінговій системі «Київводоканалу» нарахування відображаються правильно.

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«Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено», — наголосили у компанії.

Нагадаємо, НБУ очікує , що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Підвищення можливе з 2026 року.

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