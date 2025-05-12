У квітні 2025 року росію залишили сім міжнародних компаній — KSE Institute Сьогодні 12:17 — Фондовий ринок

У квітні 2025 року росію залишили сім міжнародних компаній — KSE Institute

У квітні 2025 року ще сім світових корпорацій остаточно припинили діяльність у росії через продаж або ліквідацію бізнесу. Серед них — представники фінансової сфери, машинобудування, страхування, виробництва інструментів, фурнітури та безпекових технологій: Caterpillar, Goldman Sachs, HDI Global SE, Metabowerke, YKK Group, IDEMIA та ITT Inc.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute в межах проєкту « Самосанкції / LeaveRussia », який досліджує вплив виходу іноземного бізнесу на економіку рф.

Goldman Sachs, один із найвідоміших банків США, завершив процес виходу, про який оголосив ще у березні 2022 року. HDI Global SE — великий німецький страховик — повністю згорнув свою присутність. Caterpillar, виробник важкої техніки для будівництва та енергетики, передав свої російські активи новому власнику.

Графік: KSE Institute

Також ринок залишили японська YKK Group, найбільший у світі виробник блискавок і фурнітури, німецький бренд електроінструментів Metabowerke, французька IDEMIA — постачальник рішень у сфері безпеки, яка продає приватним компаніям і урядам системи розпізнавання обличчя та інші продукти для біометричної ідентифікації, а також американська ITT Inc., яка ініціювала процес ліквідації бізнесу в рф.

Водночас у квітні дві компанії — Silgan Holdings і STADA — зазнали часткової конфіскації активів у росії. Їхній бізнес був переданий під тимчасове зовнішнє управління відповідно до указу путіна — це ще один інструмент, яким кремль чинить тиск на іноземний бізнес.

Таблиця: KSE Institute

Також у квітні бельгійський девелопер Ghelamco погодив продаж свого єдиного активу в росії, а празька фармацевтична компанія Zentiva оголосила про намір вийти з ринків росії та сусідніх країн регіону — офіційні подробиці поки що не оприлюднено.

Станом на початок травня, лише 494 міжнародні компанії (12%) повністю залишили росію. Майже третина (32,8% або 1359 компаній) призупинили діяльність або заявили про намір піти. Водночас 2285 компаній (55,2%) досі залишаються на російському ринку.

Нагадаємо, великі корейські компанії готуються до відновлення бізнесу в росії на тлі переговорів про перемир’я між рф та Україною. росія розглядається як критичний ринок для диверсифікації бізнес-інтересів, особливо на тлі зростаючого тарифного тиску з боку США

Після активізації перемовин між США та росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок рф.

Шістдесят найбільших західних компаній, які залишили російський ринок через повномасштабну війну в Україні, не планують повертатися в рф. Жодна компанія не висловила чітких планів щодо повернення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.