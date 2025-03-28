LG, Hyundai, Kia, Samsung планують повернення в росію на тлі переговорів про перемир’я — Finance.ua

LG, Hyundai, Kia, Samsung планують повернення в росію на тлі переговорів про перемир’я Сьогодні 23:10 — Фондовий ринок

Великі корейські компанії готуються до відновлення бізнесу в росії на тлі переговорів про перемир’я між рф та Україною. росія розглядається як критичний ринок для диверсифікації бізнес-інтересів, особливо на тлі зростаючого тарифного тиску з боку США

Про це повідомляє The Korea Times.

«Якщо дві країни (рф та Україна. — Ред.) досягнуть повного перемир’я або мирної угоди, санкції з росії, ймовірно, будуть зняті, що дозволить корейським компаніям відновити там бізнес», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що росія є значним ринком із великою перевагою для корейських продуктів і служить стратегічним центром, що з’єднує Центральну Азію та Європу. Згідно з даними МЗС Південної Кореї, у 2021 році двостороння торгівля між Південною Кореєю та рф досягла $29,9 млрд, причому на той час росія була 12-м за величиною експортним ринком Південної Кореї.

Серед великих корейських фірм планують повернення LG Electronics, Hyundai, Kia, Samsung.

За словами представників галузі, останнім часом LG Electronics частково відновила роботу на своєму заводі з виробництва електронної техніки в москві.

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«Цей крок спрямований на запобігання погіршенню виробничих потужностей, які простоювали з початку війни», — сказав представник LG, додавши, що «операція використовує інвентарні матеріали заводу». До війни завод виготовляв пральні машини та холодильники.

Генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван заявив, що компанія все ще «обережна, тому що війна ще не закінчилася», але додав, що «ми уважно стежимо за ситуацією, тому що ми можемо відновити роботу після скасування санкцій». Слова були інтерпретовані як доказ того, що компанія зараз готується до можливого відновлення роботи там найближчим часом.

HD Hyundai Electric, яка підтримувала свій російський бізнес під час війни, візьме участь через місцевого дистриб’ютора в Electro 2025, найбільшій російській виставці електротехніки, яка запланована на 1−4 квітня, очевидно, щоб скористатися високим попитом на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої війною.

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Hyundai Motor Group також зайнята вивченням доцільності післявоєнного ринку росії. Hyundai Motor і Kia були двома провідними російськими автомобільними брендами в 2021 році, але група продала свій завод у санкт-петербурзі в грудні 2023 року за умовою, що дозволяє їй викупити завод протягом двох років. Це означає, що група повинна вирішити, чи відновлювати роботу російського заводу до кінця цього року.

З приводу цього питання представник Hyundai Motor Group сказав: «Жодного рішення не прийнято, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації».

Крім Hyundai Motor, її дочірні компанії Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel нещодавно опублікували вакансії в росії, що свідчить про більші шанси на відновлення бізнесу групи в росії.

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Samsung Electronics також розглядає доцільність відновлення свого російського бізнесу. У 2022 році компанія призупинила роботу свого російського заводу в Калузі, який виробляв 1 млн телевізорів, моніторів і пральних машин на рік. Компанія зберігала свої торгові точки в країні за рахунок паралельного імпорту, але не виробляла продукцію в росії і, як повідомляється, передала деякі свої виробничі лінії місцевим компаніям після початку вторгнення.

У той час як корейські фірми нарощують зусилля, щоб знову вийти на російський ринок, вони стикаються зі значними проблемами, оскільки китайські конкуренти збільшили свою частку ринку під час війни. Частка ринку Xiaomi в росії станом на лютий становила 20,93%, слідом за Apple — 29,21%. Samsung Electronics залишилася на третьому місці з 17,31%.

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