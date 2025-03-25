У Європі знизилися ціни на газ на тлі переговорів щодо України в Саудівській Аравії — Finance.ua
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У Європі знизилися ціни на газ на тлі переговорів щодо України в Саудівській Аравії

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У Європі знизилися ціни на газ на тлі переговорів щодо України в Саудівській Аравії
У Європі знизилися ціни на газ на тлі переговорів щодо України в Саудівській Аравії
Ціни на газ у Європі знизилися. Трейдери очікують результатів переговорів між офіційними особами США та росії в Саудівській Аравії, які тривали близько 12 годин.
Видання Bloomberg пише, що ф’ючерси на нафту впали на 1,8% після незначного зростання напередодні.
Газові трейдери стежать за тим, як просувається припинення вогню, до якого підштовхує президент США Дональд Трамп, на тлі припущень, що перемир’я може призвести до повернення поставок російського газу в Європу.
Регіон закінчує зиму із запасами, нижчими за звичайний, і перспективами складного сезону накопичення запасів. Поставки російського газу через Україну припинилися на початку січня, коли закінчився термін дії угоди про транзит, а це означає, що Європа тепер отримує ще менше палива від свого колишнього головного постачальника.
Сезонні ціни, як і раніше, вказують на відсутність ринкових стимулів для закачування газу в сховища в літній період. Існує ризик, що на початку сезону закачування газу відбуватиметься повільно, оскільки трейдери очікують корекції цін або збільшення пропозиції на ринку.
Голландські ф’ючерси подешевшали на 1% до 42,30 євро за мегават-годину.
За матеріалами:
УНІАН
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