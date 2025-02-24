росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров Сьогодні 18:00

росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров

росія не припинятиме бойових дій в Україні під час перемовин, а війна закінчиться тоді, коли буде досягнуто домовленостей, які її влаштують.

Про це заявив очільник МЗС росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі 24 лютого.

За його словами, рф готова вести переговори з представниками України, і з представниками Європи, але бойові дії припинять тільки за результатом, який влаштує російську сторону.

«росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті домовленості, що влаштовують російську сторону. Варіант із замиренням, зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумування подальших кроків росію не влаштує», — сказав він.

Лавров додав, що на те, що Україна не вступить в НАТО має бути «залізобетонна» домовленість.

Коментуючи зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, яка відбулась минулого тижня, очільник російського МЗС заявив, що вона Москві «дала надію на нормальний діалог» із Вашингтоном.

Нагадаємо, 18 лютого делегації США та росії зустрілись у Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні та дипломатичні відносини між країнами. Представники рф та США домовились про поновлення дипломатичних місій, призначення країн від послів.

росія та США також обговорювали російсько-українську війну. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що «усі сторони» у війні мають піти на поступки для «завершення» війни. Представники росії повідомили, що для завершення війни «необхідні дипломатичні зусилля». Україна не брала участі в цих перемовинах.

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