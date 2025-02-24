росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров — Finance.ua
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росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров

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росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров
росія не припинятиме бойових дій в Україні під час переговорів — Лавров
росія не припинятиме бойових дій в Україні під час перемовин, а війна закінчиться тоді, коли буде досягнуто домовленостей, які її влаштують.
Про це заявив очільник МЗС росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі 24 лютого.
За його словами, рф готова вести переговори з представниками України, і з представниками Європи, але бойові дії припинять тільки за результатом, який влаштує російську сторону.
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«росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті домовленості, що влаштовують російську сторону. Варіант із замиренням, зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумування подальших кроків росію не влаштує», — сказав він.
Лавров додав, що на те, що Україна не вступить в НАТО має бути «залізобетонна» домовленість.
Коментуючи зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, яка відбулась минулого тижня, очільник російського МЗС заявив, що вона Москві «дала надію на нормальний діалог» із Вашингтоном.
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Нагадаємо, 18 лютого делегації США та росії зустрілись у Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні та дипломатичні відносини між країнами. Представники рф та США домовились про поновлення дипломатичних місій, призначення країн від послів.
росія та США також обговорювали російсько-українську війну. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що «усі сторони» у війні мають піти на поступки для «завершення» війни. Представники росії повідомили, що для завершення війни «необхідні дипломатичні зусилля». Україна не брала участі в цих перемовинах.
За матеріалами:
suspilne.media
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