У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні — Finance.ua
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У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні

Вчора 10:06Казна та Політика
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У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в УкраїніУ Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.
Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, держава потребує допомоги для фінансування армії.
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«Вважаю, що треба повернути усі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли. Тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію», — зазначив Марченко.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні повернуть податки на імпортну продукцію. При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти;
  • Україна вже влітку може набути статусу кандидата в члени ЄС. У наступні місяці після цього доведеться не лише відновлювати економіку, а й запроваджувати європейські стандарти та вимоги. Вони включають, зокрема, і податкові зміни;
  • фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню.
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За матеріалами: УНІАН
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