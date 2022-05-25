У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні — Finance.ua

«Вважаю, що треба повернути усі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли. Тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію», — зазначив Марченко.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.
Довідка Finance.ua:
в Україні повернуть податки на імпортну продукцію. При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти;
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