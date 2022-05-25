У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні — Finance.ua

У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні

Вчора 10:06 — Казна та Політика

У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, держава потребує допомоги для фінансування армії.

«Вважаю, що треба повернути усі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли. Тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію», — зазначив Марченко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

в Україні повернуть податки на імпортну продукцію. При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти;

Україна вже влітку може набути статусу кандидата в члени ЄС. У наступні місяці після цього доведеться не лише відновлювати економіку, а й запроваджувати європейські стандарти та вимоги. Вони включають, зокрема, і податкові зміни;



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