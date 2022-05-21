Декларування-2022: які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню — Finance.ua

Декларування-2022: які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснили , які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню. Так, з 1 січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2021 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповняти і подавати до 1 травня 2022 року громадяни, які отримали доходи, з яких у 2021 році не сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України обов’язковому декларуванню підлягають:

доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не стягувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення, та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи.

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Обов’язок громадянина подати річну податкову декларацію прописаний у Конституції України. Зокрема, стаття 67 Основного Закону нашої держави зобов’язує кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Як зручно подати декларацію?

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.

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