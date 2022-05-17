Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності — Finance.ua

Податки і комісії — це «міль» інвестиційної шуби, тому треба вміти захищати свої збереження і знати все, що пов’язане з податками, адже кожен крок і кожне рішення може породжувати податкові наслідки.
Про це розповів партнер і фінансовий планер в iPlan.ua Сергій Мікулов під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ». Купити запис конференції можна за посиланням.
Чому важливо декларувати податки:
пряма підтримка держави;
різновид донату ЗСУ;
легалізація джерел походження коштів;
відповідальне інвестування (ESG);
зміцнення громадянської позиції;
приклад для оточення.
«Зараз ми розуміємо, що без податків держава не може вижити. Якщо хтось читав інтерв’ю Сергія Марченка, то розуміє, який зараз стан справ у державі. У нас є великий дефіцит бюджету, тому краще його не збільшувати, а зменшувати: або сплачувати податки наперед, або хоча би робити це вчасно. Тому, перш за все, це підтримка нашого державного бюджету. А зараз оборонний бюджет у декілька разів більший, ніж за мирного часу», — розповів Мікулов.
Крім того, ми живемо у цивілізованій країні, тому при інвестиціях за кордон регулятор може вимагати від інвесторів джерела походження коштів: при проведенні будь-якої операції на суму понад 400 тис. грн банк або фінустанова вимагатиме доказів — де ви ці гроші заробили і чи сплатили з них податки.
Коли потрібно декларувати
«Часто питають: „Я отримав дивіденди чи прибуток на свій брокерський рахунок і не виводив гроші в Україну — чому я маю їх декларувати?“ Якщо ви отримали гроші на брокерський рахунок, у вас вже виникло право власності на ці гроші і ви можете їх використовувати. Тому це вже є об’єктом оподаткування», — зазначив експерт.
За його словами, декларувати кошти потрібно, якщо ви отримували доходи, з яких податок не стягувався (за умови, якщо кошти не є звільненими від оподаткування):
інші прибутки — договори купівлі-продажу, свідоцтва про право на спадок та акти оцінки майна або документи про їх ціну;
подарунки, зокрема опціони, акції — звіти брокера, угоди з компанією та інші документи з визначенням ринкової ціни;
сплачені податки за кордоном — довідки закордонних податкових, легалізовані та перекладені.
«Для декларування треба зайти в кабінет платника податків, замовити довідку про отримані доходи та сплачені податки. Вона робиться дуже швидко: на один день замовили, на інший вже отримали готовий документ. Потім робите звіти брокерів і компаній, які виплачували доходи, тому що іноді вони не надають дані. Тобто збираєте всі документи і після цього починаєте складати декларацію за відповідними рядками, які вказані у слайдах. Далі підписуєте електронним підписом і відправляєте», — розповів Мікулов.
Після отримання декларації у вашому кабінеті платника податків з’являться ті зобов’язання, які ви маєте сплатити, разом із номерами рахунків.