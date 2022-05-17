Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності — Finance.ua

Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Податки і комісії — це «міль» інвестиційної шуби, тому треба вміти захищати свої збереження і знати все, що пов’язане з податками, адже кожен крок і кожне рішення може породжувати податкові наслідки.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про це розповів партнер і фінансовий планер в iPlan.ua Сергій Мікулов під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Чому важливо декларувати податки:

пряма підтримка держави;

різновид донату ЗСУ;

легалізація джерел походження коштів;

відповідальне інвестування (ESG);

зміцнення громадянської позиції;

приклад для оточення.

«Зараз ми розуміємо, що без податків держава не може вижити. Якщо хтось читав інтерв’ю Сергія Марченка, то розуміє, який зараз стан справ у державі. У нас є великий дефіцит бюджету, тому краще його не збільшувати, а зменшувати: або сплачувати податки наперед, або хоча би робити це вчасно. Тому, перш за все, це підтримка нашого державного бюджету. А зараз оборонний бюджет у декілька разів більший, ніж за мирного часу», — розповів Мікулов.

Крім того, ми живемо у цивілізованій країні, тому при інвестиціях за кордон регулятор може вимагати від інвесторів джерела походження коштів: при проведенні будь-якої операції на суму понад 400 тис. грн банк або фінустанова вимагатиме доказів — де ви ці гроші заробили і чи сплатили з них податки.

Коли потрібно декларувати

«Часто питають: „Я отримав дивіденди чи прибуток на свій брокерський рахунок і не виводив гроші в Україну — чому я маю їх декларувати?“ Якщо ви отримали гроші на брокерський рахунок, у вас вже виникло право власності на ці гроші і ви можете їх використовувати. Тому це вже є об’єктом оподаткування», — зазначив експерт.

За його словами, декларувати кошти потрібно, якщо ви отримували доходи, з яких податок не стягувався (за умови, якщо кошти не є звільненими від оподаткування):

доходи від продажу інвестицій на понад 3 180 грн;

іноземні доходи (дивіденди, опціони, дарунки, зарплата тощо);

доходи від оренди, продажу (обміну) майна;

спадщину (дарунок), якщо він не від родичів 1-2 ступеню;

нецільову благодійну допомогу на понад 3 180 грн (у воєнний час ця норма не діє);

прощені борги, кредити;

інші доходи, з яких не сплачено податок.

Як декларувати доходи

Для початку з’ясуємо, які документи знадобляться для подання декларації, залежно від виду доходу:

зарплата — довідка з кабінету платника податків (ЕКПП) або від роботодавців, а для фізосіб-підприємців — декларація ФОП з ЕКПП;

дивіденди, купони, інвест прибуток — звіти брокерів, довідки емітентів;

інші прибутки — договори купівлі-продажу, свідоцтва про право на спадок та акти оцінки майна або документи про їх ціну;

подарунки, зокрема опціони, акції — звіти брокера, угоди з компанією та інші документи з визначенням ринкової ціни;

сплачені податки за кордоном — довідки закордонних податкових, легалізовані та перекладені.

«Для декларування треба зайти в кабінет платника податків, замовити довідку про отримані доходи та сплачені податки. Вона робиться дуже швидко: на один день замовили, на інший вже отримали готовий документ. Потім робите звіти брокерів і компаній, які виплачували доходи, тому що іноді вони не надають дані. Тобто збираєте всі документи і після цього починаєте складати декларацію за відповідними рядками, які вказані у слайдах. Далі підписуєте електронним підписом і відправляєте», — розповів Мікулов.

Після отримання декларації у вашому кабінеті платника податків з’являться ті зобов’язання, які ви маєте сплатити, разом із номерами рахунків.

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