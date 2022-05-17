Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності

Вчора 09:02Особисті фінанси
878
Податки і комісії — це «міль» інвестиційної шуби, тому треба вміти захищати свої збереження і знати все, що пов’язане з податками, адже кожен крок і кожне рішення може породжувати податкові наслідки.
Про це розповів партнер і фінансовий планер в iPlan.ua Сергій Мікулов під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ». Купити запис конференції можна за посиланням.
Чому важливо декларувати податки:
  • пряма підтримка держави;
  • різновид донату ЗСУ;
  • легалізація джерел походження коштів;
  • відповідальне інвестування (ESG);
  • зміцнення громадянської позиції;
  • приклад для оточення.
«Зараз ми розуміємо, що без податків держава не може вижити. Якщо хтось читав інтерв’ю Сергія Марченка, то розуміє, який зараз стан справ у державі. У нас є великий дефіцит бюджету, тому краще його не збільшувати, а зменшувати: або сплачувати податки наперед, або хоча би робити це вчасно. Тому, перш за все, це підтримка нашого державного бюджету. А зараз оборонний бюджет у декілька разів більший, ніж за мирного часу», — розповів Мікулов.
Місце для вашої реклами
Крім того, ми живемо у цивілізованій країні, тому при інвестиціях за кордон регулятор може вимагати від інвесторів джерела походження коштів: при проведенні будь-якої операції на суму понад 400 тис. грн банк або фінустанова вимагатиме доказів — де ви ці гроші заробили і чи сплатили з них податки.

Коли потрібно декларувати

«Часто питають: „Я отримав дивіденди чи прибуток на свій брокерський рахунок і не виводив гроші в Україну — чому я маю їх декларувати?“ Якщо ви отримали гроші на брокерський рахунок, у вас вже виникло право власності на ці гроші і ви можете їх використовувати. Тому це вже є об’єктом оподаткування», — зазначив експерт.
За його словами, декларувати кошти потрібно, якщо ви отримували доходи, з яких податок не стягувався (за умови, якщо кошти не є звільненими від оподаткування):
  • доходи від продажу інвестицій на понад 3 180 грн;
  • іноземні доходи (дивіденди, опціони, дарунки, зарплата тощо);
  • доходи від оренди, продажу (обміну) майна;
  • спадщину (дарунок), якщо він не від родичів 1-2 ступеню;
  • нецільову благодійну допомогу на понад 3 180 грн (у воєнний час ця норма не діє);
  • прощені борги, кредити;
  • інші доходи, з яких не сплачено податок.
Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності
Які податки треба сплачувати з інвестиційної діяльності

Як декларувати доходи

Для початку з’ясуємо, які документи знадобляться для подання декларації, залежно від виду доходу:
  • зарплата — довідка з кабінету платника податків (ЕКПП) або від роботодавців, а для фізосіб-підприємців — декларація ФОП з ЕКПП;
  • дивіденди, купони, інвест прибуток — звіти брокерів, довідки емітентів;
  • інші прибутки — договори купівлі-продажу, свідоцтва про право на спадок та акти оцінки майна або документи про їх ціну;
  • подарунки, зокрема опціони, акції — звіти брокера, угоди з компанією та інші документи з визначенням ринкової ціни;
  • сплачені податки за кордоном — довідки закордонних податкових, легалізовані та перекладені.
«Для декларування треба зайти в кабінет платника податків, замовити довідку про отримані доходи та сплачені податки. Вона робиться дуже швидко: на один день замовили, на інший вже отримали готовий документ. Потім робите звіти брокерів і компаній, які виплачували доходи, тому що іноді вони не надають дані. Тобто збираєте всі документи і після цього починаєте складати декларацію за відповідними рядками, які вказані у слайдах. Далі підписуєте електронним підписом і відправляєте», — розповів Мікулов.
Після отримання декларації у вашому кабінеті платника податків з’являться ті зобов’язання, які ви маєте сплатити, разом із номерами рахунків.
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.