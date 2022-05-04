Усім українцям доведеться сплачувати податки та заповнювати декларації: що змінить членство в ЄС — Finance.ua

Усім українцям доведеться сплачувати податки та заповнювати декларації: що змінить членство в ЄС

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Усім українцям доведеться сплачувати податки та заповнювати декларації: що змінить членство в ЄС

Україна вже влітку може набути статусу кандидата в члени ЄС. У наступні місяці після цього доведеться не лише відновлювати економіку, а й запроваджувати європейські стандарти та вимоги. Вони включають, зокрема, і податкові зміни.

Багатьом українцям доведеться звикати жити за новими правилами: заповнювати податкові декларації та сплачувати всі податки. Також доведеться навести лад із єдиним податком, яким українські підприємці зловживали задовго до початку повномасштабної війни росії проти України. Про це пише Обозреватель

Податки доведеться змінити?

З погляду податкового законодавства концептуально радикальних змін вносити не доведеться, вважає податковий експерт Олександр Почкун. Загалом у нас ті самі податки, що й у ЄС. Головна різниця полягає в тому, що в розвинених країнах Європи порушити законодавство складно, адже потім буде жорстке покарання.

В Україні рівень тіньової економіки (без сплати акцизів, зборів, податків) до повномасштабної війни вже досягав вражаючих розмірів і становив до половини ВВП.

«Є європейські директиви, які в основному покликані якоюсь мірою зрівняти податкові правила, щоб в окремих юрисдикціях не виникало відносно безподаткових зон. Безумовно, нам доведеться застосовувати зміни в податковому законодавстві», — пояснює Почкун.

Наприклад, питання можуть виникнути щодо єдиного податку. На час війни його розширили практично для всього бізнесу, зокрема й великого. Але й раніше частина бізнесу штучно занижувала свої обороти для того, щоб відповідати ліміту та залишатися на єдиному податку.

«У низці інших країн, що входять до ЄС, є спрощена система оподаткування для підприємців з певним оборотом. Ба більше, в окремих країнах працюють вищі ліміти, які не оподатковуються. Припустімо, спрощені правила для підприємців, які працюють самі на себе» , — розповідають у Baker Tilly.

Щонайменше Україні доведеться:

розділити великий та малий бізнес та обмежити використання єдиного податку;

посилити контроль за сплатою податків та не допустити мінімізацію податкових платежів у результаті реалізованих схем.

Верховенство права та дотримання законів — один із головних пріоритетів ЄС. У Копенгагенських умовах, яких мають дотримуватися всі країни ЄС, є цілий блок законодавчих вимог. І головна їхня умова — всі органи влади повинні діяти винятково в межах прописаних правил.

Ситуація, за якої за допомогою корупції та вибіркового підходу для окремих бізнесменів створюють особливі умови, є неприпустимою. І Україні доведеться не просто боротися з окремими корупціонерами, а створювати умови, які не допустять системного порушення правил на користь окремих осіб.

Це ж саме зачепить і фізосіб, тобто і пересічних українців. Наприклад, щороку всі резиденти країн Євросоюзу мають подавати декларації. І всі, хто цього не зробить, будуть змушені заплатити великі штрафи.

До речі, деяким українцям, які поїхали до країн ЄС та знайшли роботу, також доведеться зіткнутися з обов’язковим декларуванням.

Підвищать деякі акцизи та збори

Посилення податкового законодавства також може стосуватися і цін на деякі товари. Наприклад, у ЄС діють мінімальні акцизи на сигарети, які становлять близько 90 євро за тисячу штук. Україна поступово рухається до цього показника, зрештою мінімальна ціна на пачку цигарок становитиме понад 100 грн. Поступово ця цифра має наблизитись до п’яти євро за пачку. Також у країнах ЄС є вимоги до ПДВ.

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