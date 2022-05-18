В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення — Finance.ua
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В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення

Вчора 13:02Казна та Політика
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В Україні повернуть податки на імпортну продукцію. При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти.
Про це розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Масштабних змін не буде. Війна диктує свої умови. У перші три тижні повномасштабної війни було заціпеніння економіки. Щоб вивести її із цього стану, ми ухвалили дуже сміливі рішення», — нагадав депутат.
Так, замість ПДВ та податку на прибуток запровадили податок у 2%, і вже понад 200 тис. підприємств перейшли на цю систему. Звільнили від оподаткування малі підприємства, розширили державне замовлення, запровадили програму релокації бізнесу із зон воєнних дій.
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«А ще звільнили імпорт від оподаткування взагалі. Ми це зробили, тому що в березні був ризик кричущої кризи в країні. Справді, вдалося не допустити надмірного дефіциту, але зараз звільнення імпорту від податків завдає більше збитків. Ми маємо власного товаровиробника, і коли ми можемо без податків ввозити в країну товари, власні виробники стають неконкурентоспроможними. Думаю, що найближчим часом ми скасуємо рішення щодо звільнення імпорту від оподаткування», — каже Гетманцев.
При цьому податки на імпорт автомобілів не повертатимуть. Це питання викликало бурхливу реакцію, тому його вирішили перенести.

Інформація Finance.ua:

  • У Податковій нагадали, які податки та коли потрібно сплатити за I квартал 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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