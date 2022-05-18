В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення — Finance.ua

В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення

Вчора 13:02 — Казна та Політика

В Україні повернуть податки на імпортну продукцію. При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти.

Про це розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Масштабних змін не буде. Війна диктує свої умови. У перші три тижні повномасштабної війни було заціпеніння економіки. Щоб вивести її із цього стану, ми ухвалили дуже сміливі рішення», — нагадав депутат.

Так, замість ПДВ та податку на прибуток запровадили податок у 2%, і вже понад 200 тис. підприємств перейшли на цю систему. Звільнили від оподаткування малі підприємства, розширили державне замовлення, запровадили програму релокації бізнесу із зон воєнних дій.

«А ще звільнили імпорт від оподаткування взагалі. Ми це зробили, тому що в березні був ризик кричущої кризи в країні. Справді, вдалося не допустити надмірного дефіциту, але зараз звільнення імпорту від податків завдає більше збитків. Ми маємо власного товаровиробника, і коли ми можемо без податків ввозити в країну товари, власні виробники стають неконкурентоспроможними. Думаю, що найближчим часом ми скасуємо рішення щодо звільнення імпорту від оподаткування», — каже Гетманцев.

При цьому податки на імпорт автомобілів не повертатимуть. Це питання викликало бурхливу реакцію, тому його вирішили перенести.

Інформація Finance.ua:

У Податковій нагадали, які податки та коли потрібно сплатити за I квартал 2022 року.

Які податки слід сплачувати з інвестиційної діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.