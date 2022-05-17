Какие налоги нужно платить с инвестиционной деятельности — Finance.ua

Какие налоги нужно платить с инвестиционной деятельности

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Налоги и комиссии — это «моль» инвестиционной шубы, поэтому нужно уметь защищать свои сбережения и знать все, что связано с налогами, ведь каждый шаг и каждое решение может порождать налоговые последствия.

Почему важно декларировать налоги:

прямая поддержка государства;

разновидность доната ВСУ;

легализация источников происхождения средств;

ответственное инвестирование (ESG);

укрепление гражданской позиции;

пример для окружения.

«Сейчас мы понимаем, что без налогов государство не может выжить. Если кто-то читал интервью Сергея Марченко, то понимает, какое сейчас положение дел в государстве. У нас большой дефицит бюджета, поэтому лучше его не увеличивать, а уменьшать: или платить налоги наперед, или хотя бы делать это вовремя. Поэтому, прежде всего, это поддержка нашего государственного бюджета. А сейчас оборонный бюджет в несколько раз больше, чем в мирное время», — рассказал Микулов.

Кроме того, мы живем в цивилизованной стране, поэтому при инвестициях за границу регулятор может потребовать от инвесторов источники происхождения средств: при проведении какой-либо операции на сумму свыше 400 тыс. грн банк или финучреждение потребует доказательств — где вы эти деньги заработали и заплатили ли с них налоги.

Когда нужно декларировать

«Часто спрашивают: Я получил дивиденды или прибыль на свой брокерский счет и не выводил деньги в Украину — почему я должен их декларировать?» Если вы получили деньги на брокерский счет, у вас уже возникло право собственности на эти деньги и вы можете их использовать. Поэтому это уже объект налогообложения", — отметил эксперт.

По его словам, декларировать средства нужно, если вы получали доходы, с которых налог не удерживался (при условии, если средства не освобождены от налогообложения):

доходы от продажи инвестиций более чем на 3 180 грн;

иностранные доходы (дивиденды, опционы, подарки, зарплата и т.п.);

доходы от аренды, продажи (обмена) имущества;

наследство (дар), если оно не от родственников 1-2 степени;

нецелевую благотворительную помощь более чем на 3 180 грн (в военное время эта норма не действует);

прощенные долги, кредиты;

другие доходы, с которых не уплачен налог.

Как декларировать доходы

Для начала выясним, какие документы понадобятся для подачи декларации в зависимости от вида дохода:

зарплата — справка из кабинета налогоплательщика (ЭКНП) или от работодателей, а для физлиц-предпринимателей — декларация ФЛП по ЭКНП;

дивиденды, купоны, инвест прибыль — отчеты брокеров, справки эмитентов;

другие доходы — договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и акты оценки имущества или документы об их цене;

подарки, в частности опционы, акции — отчеты брокера, соглашения с компанией и другие документы с определением рыночной цены;

уплаченные налоги за границей — справки зарубежных налоговых, легализованные и переведенные.

«Для декларирования нужно зайти в кабинет налогоплательщика, заказать справку о полученных доходах и уплаченных налогах. Она делается очень быстро: на один день заказали, в другой уже получили готовый документ. Затем делаете отчеты брокеров и компаний, которые выплачивали доходы, потому что иногда они не предоставляют данные. То есть собираете все документы и после этого начинаете составлять декларацию по соответствующим строкам, указанным в слайдах. Далее подписываете электронной подписью и отправляете», — рассказал Микулов.

После получения декларации в вашем кабинете налогоплательщика появятся те обязательства, которые вы должны оплатить, вместе с номерами счетов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.