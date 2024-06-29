У Instagram зʼявилася функція Live лише для «близьких друзів» — Finance.ua

У Instagram зʼявилася функція Live лише для «близьких друзів» Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

У Instagram зʼявилася функція Live лише для «близьких друзів»

Користувачі Instagram тепер матимуть можливість проводити трансляції лише для своїх «близьких друзів».

Про це пише Hypebeast.

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В соцмережі оновили функцію Live, щоб користувачі мали можливість вести трансляції лише для тих, хто входить до їхнього списку «близьких друзів».

Раніше щоразу, коли користувач проводив пряму трансляцію в Instagram, вона автоматично була відкрита для відвідування.

Якщо обліковий запис був загальнодоступним, навіть ті, хто не підписаний на користувача, міг приєднатися до його прямого ефіру.

Згідно з оновленням, тепер перед створенням трансляції користувачі можуть вибрати функцію «Трансляція лише для Близьких друзів».

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram підтвердила , що тестує оновлення платформи, а саме рекламу, яку не можна пропустити.

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