Instagram тестує рекламу, яку не можна пропустити — Finance.ua

Instagram тестує рекламу, яку не можна пропустити Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

Instagram тестує рекламу, яку не можна пропустити

Соціальна мережа Instagram підтвердила, що тестує оновлення платформи, а саме рекламу, яку не можна пропустити.

Про це пише TechCrunch.

На рекламі відображатимуть таймер зворотного відліку і до закінчення реклами користувачі не зможуть переглядати будь-який інший контент у додатку.

«Ми завжди тестуємо формати, які можуть принести користь рекламодавцям. Під час тестування та навчання ми надамо оновлення, якщо цей тест приведе до якихось офіційних змін у продукті», — сказав представник компанії Meta.

Нову функцію спочатку помітив користувач Instagram Ден Леві, який опублікував скріншот реклами у своєму обліковому записі на X.

Фото: Ден Леві/X

«Схоже, тепер Meta змушує нас дивитися рекламу в наших стрічках в Instagram! Законний додаток не дозволив мені прокрутити цю рекламу, що для мене просто божевільний крок», — написав він.

Ще один користувач написав на Reddit, що якщо під час такої реклами клацнути на піктограму інформації поруч, то вибиває повідомлення:

«Ви бачите рекламну паузу. Рекламні паузи — це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам необхідно переглянути рекламу, перш ніж продовжити перегляд».

Instagram відмовився повідомити, де в додатку Instagram показуються рекламні паузи та чи тестувала компанія цю функцію в усьому світі. Однак на скріншотах видно рекламні паузи, які з’являються в стрічці додатка під час перегляду відеодописів.

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