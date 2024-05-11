Оновлення Instagram. З’явилися нові функції для створення контенту — Finance.ua

Оновлення Instagram. З’явилися нові функції для створення контенту 11.05.2024, 01:13 — Технології&Авто

Оновлення Instagram. З’явилися нові функції для створення контенту, Фото: Getty Images

У Instagram з’явилися нові функції для Stories, які дозволять користувачам більш креативно ділитися контентом і спілкуватися один з одним.

Про це повідомляє пресслужба Meta.

«Показати»

Серед нововведень — функція «Показати», яка дозволяє публікувати приховані історії, доступні лише за умови надсилання особистого повідомлення.

З новою функцією користувачі можуть публікувати розмиті історії, які розкриваються лише після отримання особистого повідомлення від підписника.

«Додати свою музику»

З’явився стікер «Додати свою музику», який дозволяє користувачам ділитися улюбленою піснею та заохочувати інших робити те ж саме.

Це розширення функції «Додати своє», яка вже дозволяє користувачам відповідати на історії інших користувачів своїми власними.

«Рамка»

Функція «Рамки» перетворює фотографії на віртуальні полароїди. Користувачі можуть переглядати ці фотографії.

Щоб розкрити вміст усередині, вашим підписникам доведеться струснути свій телефон, щоб розкрити зображення.

«Вирізка»

Функція «Вирізки» дозволяє користувачам перетворювати частини відео або фотографій на власні стікери. Їх можна потім додавати до Stories або Reels.

Instagram також оновив алгоритм рекомендацій контенту. Ці зміни спрямовані на зменшення крадіжок контенту на платформі, підтримку оригінального контенту та збільшення охоплення для невеликих акаунтів.

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