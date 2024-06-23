TikTok запускає застосунок, який конкуруватиме з Instagram — Finance.ua
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TikTok запускає застосунок, який конкуруватиме з Instagram

Технології&Авто
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TikTok запускає застосунок, який конкуруватиме з Instagram
TikTok запускає застосунок, який конкуруватиме з Instagram
Материнська компанія TikTok Bytedance без анонсу запустила застосунок для обміну фотографіями, який має назву Whee. За своєю суттю він схожий на Instagram, хоча і має деякі відмінності.
Один із перших запуск помітив засновник Android Police та APK Mirror, уродженець Харківщини Артем Русаковський і написав про це в Х.
За його словами, Whee доступний у понад 10 країнах, окрім США. В Україні Whee теж поки що немає. Пошук у Google Play не дає правильного результату, а якщо одразу перейти за посиланням — пише: «ця позиція не доступна у вашій країні».
Скриншот: AIN.UA
Скриншот: AIN.UA
В описі застосунку та на зображеннях Google Play йдеться, що він створений для обміну фотографіями лише з близькими друзями. І лише вони можуть коментувати та лайкати світлини.
Щось схоже на поєднання Instagram і BeReal, який нещодавно придбав Voodoo за €500 млн.
Зображення: Whee. Скриншоти: AIN.UA
Зображення: Whee. Скриншоти: AIN.UA
Whee — це вже не перша спроба Bytedance зайти на територію популярної соцмережі Instagram. У середині квітня цьогоріч китайська компанія розгорнула TikTok Notes — також застосунок для обміну світлинами. Його тестують в Австралії та Канаді.
Наприкінці 2022 року в самому TikTok з’явилася можливість публікувати фото з підписами та музикою, як в Instagram. Вони набирали в середньому в 1,9 раза більше уподобайок і в 2,9 раза більше коментарів, ніж відео.
За матеріалами:
Ain.Ua
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