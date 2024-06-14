YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності — Finance.ua
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YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності

Особисті фінанси
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YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності
YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет». Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.

Переможці серед диджитал-каналів про інвестиції

  • Найкращий YouTube-канал про фінанси
За це звання боролися 14 українських YouTube-каналів, серед яких:
Найкращим у цій ніші став «УкрІнвестКлуб» Дмитра Карпіловського — саме він набрав найбільшу кількість голосів.
Блогерка, підприємиця, авторка концепції «оранжевого блогера Аніта Соловей вручає нагороду Дмитру Карпіловському
Блогерка, підприємиця, авторка концепції «оранжевого блогера Аніта Соловей вручає нагороду Дмитру Карпіловському
Канал має 372 тис. підписників та ставить за ціль розібрати різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, аби знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів.
«Ми шукаємо альтернативи банківським депозитам та зберіганню грошей під матрацом. Допомагаємо інвестору знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку», — йдеться в описі каналу.
  • Найкращий експертний інстаблог
Instagram — це не лише про красиву картинку. Немало інфлюєнсерів обирають Instagram як платформу для розвитку своїх фінансових блогів, адже цей майданчик має мільярди активних користувачів і дозволяє залучати широку аудиторію. Хто ж став найкращим серед експертних інстаблогерів у світі фінансів?
Загалом у номінації зареєструвались власники 21 блогу, зокрема:
Пальму першості і звання «Найкращий експертний інстаблог» отримав блог Анни Самойленко — блогерки, консультантки з фінансової грамотності, відкриття бізнесу, податків.
  • Найкращий Telegram-канал про інвестиції
Для змагання за першість у цій номінації на цьогорічний Fin Blogger Award подали заявки 8 номінантів:
Найкращим було визнано Telegram-канал економіста, фінансового аналітика, автора книг з інвестування, засновника і керуючого партнера інвестиційної компанії HUG’S Еріка Наймана Hugs.fund. Канал має 20 433 підписники та розповідає про економіку та ринки, а також ділиться досвідом, як інвестувати у бізнес.
Переможець у номінації «Найкращий Telegram-канал про інвестиції» економіст Ерік Найман
Переможець у номінації «Найкращий Telegram-канал про інвестиції» економіст Ерік Найман
  • Найкращий TikTok про інвестиції
TikTok є однією з найбільш швидкорослих соціальних платформ з мільярдами користувачів у всьому світі. Короткі динамічні відео легко поширюються серед аудиторії, а алгоритми допомагають «знайти» свого глядача за тематикою.
У номінації «Найкращий TikTok про інвестиції» було 7 претендентів:
«Золото» у номінації отримав блог фінансової та інвестиційної експертки Марини Король
Блогерка Марина Король на сцені Fin Blogger Awards 2024
Блогерка Марина Король на сцені Fin Blogger Awards 2024
На платформі інвесторка навчає українців фінансовій свідомості та дає відповіді на такі питання, як «Скільки джерел доходів потрібно для комфортного життя?», «Як накопичувати з маленької зарплати?» та «Як отримати дохідність 300% за 2 години?»
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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