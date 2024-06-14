YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності — Finance.ua

YouTube, Tik-Tok та Instagram: найкращі диджитал-канали для фінансової грамотності
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет». Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.
Переможці серед диджитал-каналів про інвестиції
- Найкращий YouTube-канал про фінанси
За це звання боролися 14 українських YouTube-каналів, серед яких:
- «Запали цілі» Романа Кошовського;
- «Hugs.Fund» Еріка Наймана;
- канал криптобіржі EXMO;
- «Wallet Pro» Ігора Дишеля;
- канал «Роман Кушнір. Бізнес. Інвестиції. Гроші»;
- «Фінансова грамотність | Юлія Баніт»;
- «Khtrader» Євгена Халепи;
- ДалебіUA Дмитра Хомутенка;
- «Код Фінансової Свободи» Пилипа Олійника;
- канал «Monitor.Estate» Володимира Копотя тощо.
Найкращим у цій ніші став «УкрІнвестКлуб» Дмитра Карпіловського — саме він набрав найбільшу кількість голосів.
Канал має 372 тис. підписників та ставить за ціль розібрати різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, аби знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів.
«Ми шукаємо альтернативи банківським депозитам та зберіганню грошей під матрацом. Допомагаємо інвестору знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку», — йдеться в описі каналу.
- Найкращий експертний інстаблог
Instagram — це не лише про красиву картинку. Немало інфлюєнсерів обирають Instagram як платформу для розвитку своїх фінансових блогів, адже цей майданчик має мільярди активних користувачів і дозволяє залучати широку аудиторію. Хто ж став найкращим серед експертних інстаблогерів у світі фінансів?
Загалом у номінації зареєструвались власники 21 блогу, зокрема:
- Наїда Хотинська;
- Юлія Баткалова;
- Аліна Золотар;
- Євген Зубковський;
- Марина Король;
- Катерина Сосніна;
- Вікторія Ясевич;
- Юлія Баніт;
- Ніна Нартюк;
- Єлена Шепель;
- Євген Носальський тощо.
Пальму першості і звання «Найкращий експертний інстаблог» отримав блог Анни Самойленко — блогерки, консультантки з фінансової грамотності, відкриття бізнесу, податків.
- Найкращий Telegram-канал про інвестиції
Для змагання за першість у цій номінації на цьогорічний Fin Blogger Award подали заявки 8 номінантів:
- Андрій Олійник;
- Мар’ян Пилипяк;
- Артем Табаков;
- Сергій Гончаренко;
- Пилип Олійник;
- Тарас Гук;
- Ерік Найман;
- Євген Халепа.
Найкращим було визнано Telegram-канал економіста, фінансового аналітика, автора книг з інвестування, засновника і керуючого партнера інвестиційної компанії HUG’S Еріка Наймана Hugs.fund. Канал має 20 433 підписники та розповідає про економіку та ринки, а також ділиться досвідом, як інвестувати у бізнес.
- Найкращий TikTok про інвестиції
TikTok є однією з найбільш швидкорослих соціальних платформ з мільярдами користувачів у всьому світі. Короткі динамічні відео легко поширюються серед аудиторії, а алгоритми допомагають «знайти» свого глядача за тематикою.
У номінації «Найкращий TikTok про інвестиції» було 7 претендентів:
- Анастасія Снігуренко;
- Євген Зубковський;
- Роман Кушнір;
- Валерія Лобач/Данило Сливка;
- Марина Король;
- Катерина Сосніна;
- Анастасія Старостіна.
«Золото» у номінації отримав блог фінансової та інвестиційної експертки Марини Король
На платформі інвесторка навчає українців фінансовій свідомості та дає відповіді на такі питання, як «Скільки джерел доходів потрібно для комфортного життя?», «Як накопичувати з маленької зарплати?» та «Як отримати дохідність 300% за 2 години?»
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