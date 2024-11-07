У Гостомелі викрили розкрадання коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла — Finance.ua

У Гостомелі викрили розкрадання коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла Сьогодні 13:32 — Кримінал

У Гостомелі викрили розкрадання коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла, Фото: www.npu.gov.ua

На Київщині поліція оголосила підозри п’ятьом учасникам фінансової оборудки за розкрадання коштів на відбудові зруйнованого житла.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Серед підозрюваних — ексзаступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, колишня начальниця відділу та троє її працівників. Вони уклали низку договорів з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. Лише за кількома договорами сума коштів, якою заволоділи підозрювані сягає 600 000 гривень.

Читайте також Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови

Як встановила поліція, організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу. Для втілення злочинного плану вона заручилась підтримкою безпосереднього керівника та ще кількох працівників.

Кожен учасник чітко виконував покладену на нього функцію: координація дій членів групи, пошук зруйнованих обʼєктів нерухомості, підготовка необхідної документації, організація домовленостей з підрядниками, а також технічний нагляд за відбудовою домівок.

Для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових рф навесні 2022 року, адміністрація уклала ряд прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 000 до 500 000 гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 000 000 гривень.

Читайте також Контрабанда автівок під виглядом «гуманітарки»: на Львівщині викрили схему

Відповідно до підписаних договорів підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці — заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте фігуранти планували «відновлювати» будинки за власним планом. Використовуючи службові повноваження, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого особисто підписували документи. Як наслідок, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

До прикладу, роботи з відновлення приватного будинку кошторисом у понад 200 тис. грн., учасники ОЗГ провели «на папері». В дійсності, ці роботи взагалі не проводилися, а всі кошти, виділені з бюджету, вивели в готівку та розподілили між собою. По іншому аналогічному договору, але вже з кошторисом на 540 тис. грн, сума збитків становить 102 тис. грн.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн.

Читайте також БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС

Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території міста Києва та Київської області поліцейські вилучили 150 000 доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику голови селищної ВЦА, колишній заступниці відділу та трьом працівникам адміністрації слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Читайте також Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.