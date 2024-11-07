Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови — Finance.ua

Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови
Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Розслідування встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
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У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
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Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
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