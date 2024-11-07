Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови — Finance.ua

Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови Сьогодні 09:45 — Кримінал

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Розслідування встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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