Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови — Finance.ua
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Судитимуть керівників банку, які розтратили понад 600 млн фінустанови

Кримінал
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Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Розслідування встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
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У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
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Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За матеріалами:
Finance.ua
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