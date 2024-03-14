У Фонді соцстрахування на випадок безробіття прокоментували виплати під час війни — Finance.ua

У Фонді соцстрахування на випадок безробіття прокоментували виплати під час війни Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

У Фонді соцстрахування на випадок безробіття прокоментували виплати під час війни

Сьогодні виплати по безробіттю обмежені трьома місяцями і максимальною сумою у 7 100 грн на місяць. Потрібно прибирати ці обмеження і повертати Фонду соціального страхування України на випадок безробіття його основну функцію.

На цьому в коментарі Укрінформу наголосила голова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Наталія Землянська.

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«В першу чергу, страхові внески мають спрямовуватися для забезпечення належного рівня матеріального забезпечення осіб, які втратили роботу із не залежних від них обставин. Філософія створення Фонду проста. Людина офіційно працює, сплачує з заробітної плати 22% єдиного соціального внеску. Частина цього ЄСВ йде у Фонд по запобіганню безробіттю. Сьогодні це 3,1933% від працівників и 1,8268% - від військових. І коли ви втрачаєте роботу, ви маєте отримувати допомогу, пропорційну сплаченим коштам. Натомість у нас зрівняли тих, хто отримував мінімальну заробітну плату і, відповідно, сплачував мінімальні внески, і тих, хто сплачував кошти з високих зарплат: другий рік поспіль застосовуються обмеження щодо розміру допомоги по безробіттю на рівні мінімальної заробітної плати та тривалості її виплати», — сказала Землянська.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» на час воєнного стану встановлено, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Максимальна сума виплат встановлена на рівні мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року це 7100 грн.

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На 2024 рік у бюджеті Фонду на матеріальне забезпечення на випадок безробіття передбачено 10,6 млрд грн.

Також, за словами Землянської, при формуванні видаткової частини бюджету Фонду не враховано необхідність підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. З 31 липня, згідно з постановою Фонду на випадок безробіття № 60 від 14.09.2023 року, її мінімальний розмір становить 1500−2500 грн.

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«Проте цей розмір дорівнює лише 35% мінімальної заробітної плати та 30% фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб», — додала голова установи.

Тож, на її переконання, сьогодні варто розглянути можливість повернути Фонду на випадок безробіття його основну функцію — цільового страхового фонду.

«Свого часу цей мораторій був уведений для того, щоб акумулювати кошти. А зараз потрібно відновлювати основну функцію фонду. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — це цільовий страховий фонд», — зазначила Землянська.

Довідка Finance.ua:

уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік;

доходи Фонду передбачені на рівні 16,6 млрд грн, з яких 16,5 млрд грн становитимуть страхові внески;

залишок коштів на початок року — 11,9 млрд грн. Видатки Фонду у 2024 році затверджені на рівні 18,5 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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