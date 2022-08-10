У “Дії” запустили тестування нових продуктів — Finance.ua

У “Дії” запустили тестування нових продуктів Вчора 11:29 — Особисті фінанси

У “Дії” запустили тестування нових продуктів

У застосунку «Дія» стартувало бета-тестування електронних пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

«10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг», — сказано в повідомленні «Дії» в Telegram.

Зареєстровані охочі вже можуть приступити до тестування нових продуктів «Дії» — листи прийшли їм на пошту.

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Також Кабінет Міністрів розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії рф.

«До процесу долучили застосунок „Дія“. Якщо раніше через „Дію“ українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року», — повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно». Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії»;

також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.



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