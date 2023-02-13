У "Дії" запустили опитування на найкращу воєнну марку Укрпошти — Finance.ua
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У "Дії" запустили опитування на найкращу воєнну марку Укрпошти

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У сервісі "Дія" запустили нове опитування, щоб обрати найкращу воєнну марку Укрпошти.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.
"Раніше ви голосували за дизайн воєнних марок у Дії, а тепер час вибрати найкращу. Топову марку обирають майже у всіх країнах щороку. Україна не виняток. Проте в нас це — кілька кліків у смартфоні", - йдеться в повідомленні. 
Що для цього потрібно?
  • авторизуватись у застосунку;
  • обрати послугу;
  • проголосуватиза свій варіант.
Опитування триватиме з 13 до 20 лютого. 
Нагадаємо, Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому. «Друзі! Так вийшло, що останні випуски — Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя — були розкуплені майже за лічені дні, і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок», — заявив Смілянський.

Довідка Finance.ua:

  • Акціонерне товариство «Укрпошта» з 30 серпня випускає марку «Пес Патрон».
  • з моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon компанія «Укрпошта» продала там марок та мерчандайзу на 5,3 млн грн;
  • до 31-ї річниці Незалежності України «Укрпошта» випустила нові марки з конвертом. Вони мають тематику «Вільні, Незламні, Непереможні».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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