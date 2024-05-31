У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Почалося тестування — Finance.ua

У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Почалося тестування Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Почалося тестування

Скоро на порталі Дія буде доступна послуга Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади. Цей реєстр містить дані про вас та ваше місце проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Для кого буде корисна ця функція

У яких випадках знадобиться послуга:

помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;

зміна прізвища;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в паспорті в Дії.



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Хто може долучитись до тестування

Долучайтеся до бета-тесту, якщо:

маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;

маєте податковий номер.

На цьому етапі послуга доступна по Україні, крім Одеси, Миколаєва та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. А саме в таких областях:

Харківська — Дворічанська, Вовчанська громади;

Запорізька — Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;

Херсонська — Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецька — Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням

Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок.

«Обираєте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію. А фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні», — зазначили у Мінцифри.

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