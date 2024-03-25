У Данії продовжили дозволи на проживання українців — Finance.ua
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У Данії продовжили дозволи на проживання українців

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У Данії продовжили дозволи на проживання українців
У Данії продовжили дозволи на проживання українців, Фото: uraua.info
Імміграційна служба продовжила дозволи на проживання українським біженцям. Документи будуть чинними до 17 березня 2025 року. Однак не всім українцям продовжили дозволи.
Про це повідомляє nyidanmark.dk.
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Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року.
Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.
Одночасно продовжили й посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року — вони також дійсні до 17 березня 2025 року.
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Чому не всім українцям продовжили дозвіл на проживання

Деяким біженцям дозвіл на перебування не продовжили, адже Імміграційна служба марно намагалася із ними зв’язатися.
У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року.
Зазначається, що біженцям необхідно подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.
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Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.
Нагадаємо, у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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