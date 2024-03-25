У Данії продовжили дозволи на проживання українців — Finance.ua

У Данії продовжили дозволи на проживання українців Сьогодні 09:13 — Світ

У Данії продовжили дозволи на проживання українців, Фото: uraua.info

Імміграційна служба продовжила дозволи на проживання українським біженцям. Документи будуть чинними до 17 березня 2025 року. Однак не всім українцям продовжили дозволи.

Про це повідомляє nyidanmark.dk.

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Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року.

Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Одночасно продовжили й посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року — вони також дійсні до 17 березня 2025 року.

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Чому не всім українцям продовжили дозвіл на проживання

Деяким біженцям дозвіл на перебування не продовжили, адже Імміграційна служба марно намагалася із ними зв’язатися.

У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року.

Зазначається, що біженцям необхідно подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.

Нагадаємо, у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.

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