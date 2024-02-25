У Чехії розглядають введення депозитів на імпортовану сільськогосподарську продукцію з України — Finance.ua
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У Чехії розглядають введення депозитів на імпортовану сільськогосподарську продукцію з України

Аграрний ринок
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У Чехії розглядають введення депозитів на імпортовану сільськогосподарську продукцію з України
У Чехії розглядають введення депозитів на імпортовану сільськогосподарську продукцію з України
Представники політичних партій Чеської Республіки разом з Аграрною палатою країни ухвалили рішення про можливість запровадження мит у формі депозитів. Ці депозити повертатимуть при ввезенні сільськогосподарської продукції з України до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє Radio Prague International.
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Імпортерам повернуть депозити, якщо зерно відправлятимуть з ЄС на ринки третіх країн. Фахівці Аграрної палати Чехії вважають, що це вирішить проблему, яка виникає у тих випадках, коли імпорт української сільськогосподарської продукції знижує конкурентоспроможність чеських фермерів.
ЄС планує провести переговори до середини поточного року щодо нової форми угоди про вивезення зерна з України на європейський ринок.
У чеській Аграрній палаті повідомили, необхідно вирішити проблему з тим, що українське зерно потрапляє на ринок ЄС, а не до інших країн. Через те, що українські виробники агропродукції не зобов’язані виконувати європейські екологічні стандарти, місцеві фермери опиняються порівняно з ними у невигідному становищі, наголосили у палаті, інформує ЗМІ.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон переконаний, що якщо Україна продовжуватиме щомісяця відвантажувати 6 млн тонн суходолом та морським шляхом, то зможе здійснити експорт запланованих обсягів урожаю 2023−24 року до травня.
За матеріалами:
Укрінформ
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