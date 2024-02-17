Коли Україна зможе експортувати весь запланований врожай зерна за 2023 рік: прогноз МЗС Британії — Finance.ua

Коли Україна зможе експортувати весь запланований врожай зерна за 2023 рік: прогноз МЗС Британії
Всупереч російським атакам на українські порти та інфраструктуру, Україна може виконати запланований експорт зерна з урожаю 2023 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
Він переконаний, що якщо Україна продовжуватиме щомісяця відвантажувати 6 млн тонн суходолом та морським шляхом, то зможе здійснити експорт запланованих обсягів урожаю 2023−24 року до травня.
«Попри неодноразові напади росії на українські порти та інфраструктуру, Україні вдалося відтіснити більшу частину російського флоту з Криму, забезпечивши глобально важливий експортний маршрут у Чорному морі», — заявив Кемерон.
Він уважає, що прогноз щодо експорту є «чудовою новиною» для України.
«Ми рішуче підтримуємо право України експортувати свої товари і будемо працювати з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб підтримати свободу комерційного судноплавства в Чорному морі», — заявив глава британського МЗС.
Кемерон заявив, що росія «повинна поважати право України експортувати свої товари».
Представник ООН наголосив, що збільшення експорту через український морський коридор з одеських портів є позитивною новиною не тільки для економіки України, але й має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки.
«Ситуація, однак, залишається нестабільною», — сказав він, додавши, що хоча обсяги експорту «залишаються високими, проблеми з безпекою продовжують впливати на портові операції, витрати та залучення приватного сектора».
Нагадаємо, Катар зробив значний внесок у розмірі $20 млн в програму Grain from Ukraine, суть якої полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.
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