У центрі Нью-Йорка запровадили плату за в’їзд для автомобілів — Finance.ua

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У центрі Нью-Йорка запровадили плату за в’їзд для автомобілів

Технології&Авто
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У центрі Нью-Йорка запровадили плату за в’їзд для автомобілів
У центрі Нью-Йорка запровадили плату за в’їзд для автомобілів
У Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америки ввели оплату за проїзд в одному з найжвавіших районів — Мангеттені. Очікується, що рішення дозволить скоротити кількість автомобілів, що в’їжджають до центру міста, приблизно на 10%.
Про це пише Financial Times із посиланням на Управління міського транспорту Нью-Йорка.
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Крім того, планується зібрати $15 млрд на розвиток громадського транспорту.
Журналісти пишуть, що схема, спрямована на полегшення руху та залучення мільярдів доларів для місцевого транспорту, була ускладнена роками затримок та юридичних проблем.

Скільки платитимуть водії у Нью-Йорку

Так, з 5 січня автомобілісти платитимуть за в’їзд до найбільш перевантаженого району Нью-Йорка $2,25 вночі і до $9 в годину пік.
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Водії невеликих вантажівок платитимуть $14,4 у годину пік, а водії великих автомобілів — $21,6. Згідно з планом, ці тарифи діятимуть до 2028 року — потім їх піднімуть.
Влада очікує, що завдяки такому заходу принаймні на 80 тис. машин менше щодня приїжджатимуть до так званої зони розвантаження заторів. Вона охоплює Мангеттен на південь від 60 вулиці. До неї входять, зокрема, Емпайр-стейт-білдінг, Таймс-сквер та Волл-стріт.

Вплив заторів на економіку

У 2024 році платформа моніторингу дорожнього руху Inrix назвала Нью-Йорк найбільш перевантаженим містом у світі, внаслідок чого середньостатистичний автомобіліст простоював у заторах у середньому 101 годину на рік, а місцевій економіці було завдано удару в розмірі $9,1 млрд.
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Спочатку пропонувалося, що за в’їзд у місто потрібно буде платити $15, але цей варіант було припинено губернатором Нью-Йорка Кеті Хоукул у червні 2024 року через побоювання, що збільшення зборів із водіїв може перешкодити деяким кандидатам від Демократичної партії у передвиборчих перегонах у листопаді.
Проти плати за в’їзд до перевантаженої зони виступають, зокрема, асоціація таксистів міста та обраний президент США Дональд Трамп. Він пообіцяв позбавитися цієї схеми, щойно знову стане президентом.
За матеріалами:
Обозреватель
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