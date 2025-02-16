У Берліні відкриють перший український Unity Hub — Finance.ua

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У Берліні відкриють перший український Unity Hub

Світ
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У Берліні відкриють перший український Unity Hub
У Берліні відкриють перший український Unity Hub
У межах Мюнхенської безпекової конференції Україна та Німеччина підписали декларацію про відкриття першого українського Unity Hub у Берліні.
Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.
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Документ уклали Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності Олексій Чернишов та керівник Відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт у присутності Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Чим займатиметься Unity Hub

За словами очільника відомства Олексія Чернишова, Unity Hub стане центром підтримки українців за кордоном.

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Він буде надавати консультаційну допомогу, сприяти інтеграції, розвивати культурні та освітні ініціативи, а також допомагати тим, хто хоче повернутися в Україну.
Чернишов зауважив, від розробки концепції до підписання угоди минуло лише два місяці.
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Він подякував уряду Німеччини та особисто Олафу Шольцу за підтримку, а також Посольству України в Німеччині за активну участь у реалізації ініціативи.
Незабаром у Берліні відбудеться передача приміщення для першого Unity Hub.
Нагадаємо, громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть в’їжджати до Німеччини чи будь-якої іншої країни Шенгенської зони і в період 180 діб перебувати там не більше 90 днів. Але зараз з’явились деякі обмеження.
За матеріалами:
Finance.ua
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