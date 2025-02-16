У Берліні відкриють перший український Unity Hub — Finance.ua

У Берліні відкриють перший український Unity Hub Сьогодні 14:43 — Світ

У Берліні відкриють перший український Unity Hub

У межах Мюнхенської безпекової конференції Україна та Німеччина підписали декларацію про відкриття першого українського Unity Hub у Берліні.

Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.

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Документ уклали Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності Олексій Чернишов та керівник Відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт у присутності Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Чим займатиметься Unity Hub

За словами очільника відомства Олексія Чернишова, Unity Hub стане центром підтримки українців за кордоном.

Він буде надавати консультаційну допомогу, сприяти інтеграції, розвивати культурні та освітні ініціативи, а також допомагати тим, хто хоче повернутися в Україну.

Чернишов зауважив, від розробки концепції до підписання угоди минуло лише два місяці.

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Він подякував уряду Німеччини та особисто Олафу Шольцу за підтримку, а також Посольству України в Німеччині за активну участь у реалізації ініціативи.

Незабаром у Берліні відбудеться передача приміщення для першого Unity Hub.

Нагадаємо, громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть в’їжджати до Німеччини чи будь-якої іншої країни Шенгенської зони і в період 180 діб перебувати там не більше 90 днів. Але зараз з’явились деякі обмеження.

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