У 2025 році істотних поліпшень в українському інвесткліматі не буде — GMK Сenter
За підсумками 2024 року приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну скоротився на чверть ($1,2 млрд) порівняно з 2023 роком — до $3,3 млрд.
Про це повідомляє GMK Center.
При цьому 72% від загального обсягу ($2,4 млрд) становить реінвестування вже наявними інвесторами, що свідчить про майже повну відсутність нових учасників.
Загальний обсяг накопичених ПІІ у 2024 році знизився на 0,7% рік до року — до $54,6 млрд. Це на 17% менше, ніж у довоєнному 2021 році.
Приплив ПІІ в Україну продовжує скорочуватися внаслідок таких причин:
- скорочення реінвестування доходів іноземними інвесторами;
- скорочення ПІІ за торговими кредитами афілійованим компаніям;
- низькі показники активності іноземних інвесторів за інструментами участі в капіталі.
Чи зміниться ситуація найближчим часом
Аналітики зауважують, до моменту закінчення повномасштабних бойових дій і підписання якоїсь мирної угоди інвестиційна ситуація в Україні перебуватиме в негативній зоні.
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«Тому, ймовірно, поточного року істотних поліпшень в українському інвесткліматі не буде. Згідно з результатами опитування ЄБА, 49% респондентів очікують на подальше погіршення інвестклімату в Україні, 33% - не очікують змін, а лише 18% - сподіваються на поліпшення», — йдеться у матеріалі.
Що впливає на рішення інвесторів
За словами Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital, інвестори поки що не бачать, коли саме відбудеться припинення атак з боку агресора і фактичне закінчення війни.
Ця невизначеність формує високі очікування з боку інвесторів щодо прибутковості, на яку вони будуть згодні під час інвестицій у проєкти в Україні.
«Своєю чергою, в України зараз немає настільки привабливих об’єктів для вкладення коштів, щоб була на ці об’єкти черга з іноземних інвесторів», — пояснив Чурін.
Серед чинників, що негативно впливають на інвестклімат, опитані ЄБА компанії вказують:
- російську військову агресію;
- корупцію;
- слабку судову систему;
- тіньову економіку;
- атаки на українську енергосистему;
- зростання цін на газ для промислових споживачів через атаки на видобувні потужності;
- ймовірне скасування пільгового режиму українського експорту до ЄС.
«Усе це вкупі не дає змоги прогнозувати в поточному році поліпшення інвестклімату», — йдеться у повідомленні.
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