У 2025 році істотних поліпшень в українському інвесткліматі не буде — GMK Сenter Сьогодні 19:04

У 2025 році істотних поліпшень в українському інвесткліматі не буде — GMK Сenter

За підсумками 2024 року приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну скоротився на чверть ($1,2 млрд) порівняно з 2023 роком — до $3,3 млрд.

Про це повідомляє GMK Center.

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При цьому 72% від загального обсягу ($2,4 млрд) становить реінвестування вже наявними інвесторами, що свідчить про майже повну відсутність нових учасників.

Загальний обсяг накопичених ПІІ у 2024 році знизився на 0,7% рік до року — до $54,6 млрд. Це на 17% менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Приплив ПІІ в Україну продовжує скорочуватися внаслідок таких причин:

скорочення реінвестування доходів іноземними інвесторами;

скорочення ПІІ за торговими кредитами афілійованим компаніям;

низькі показники активності іноземних інвесторів за інструментами участі в капіталі.

Чи зміниться ситуація найближчим часом

Аналітики зауважують, до моменту закінчення повномасштабних бойових дій і підписання якоїсь мирної угоди інвестиційна ситуація в Україні перебуватиме в негативній зоні.

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Базовий сценарій МВФ передбачає, що війна зійде нанівець в останні місяці 2025 року.

«Тому, ймовірно, поточного року істотних поліпшень в українському інвесткліматі не буде. Згідно з результатами опитування ЄБА, 49% респондентів очікують на подальше погіршення інвестклімату в Україні, 33% - не очікують змін, а лише 18% - сподіваються на поліпшення», — йдеться у матеріалі.

Що впливає на рішення інвесторів

За словами Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital, інвестори поки що не бачать, коли саме відбудеться припинення атак з боку агресора і фактичне закінчення війни.

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Ця невизначеність формує високі очікування з боку інвесторів щодо прибутковості, на яку вони будуть згодні під час інвестицій у проєкти в Україні.

«Своєю чергою, в України зараз немає настільки привабливих об’єктів для вкладення коштів, щоб була на ці об’єкти черга з іноземних інвесторів», — пояснив Чурін.

Серед чинників, що негативно впливають на інвестклімат, опитані ЄБА компанії вказують:

російську військову агресію;

корупцію;

слабку судову систему;

тіньову економіку;

атаки на українську енергосистему;

зростання цін на газ для промислових споживачів через атаки на видобувні потужності;

ймовірне скасування пільгового режиму українського експорту до ЄС.

«Усе це вкупі не дає змоги прогнозувати в поточному році поліпшення інвестклімату», — йдеться у повідомленні.

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