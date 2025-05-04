Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних — Finance.ua

Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних Сьогодні 22:17 — Світ

Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних

У Туреччині буде введено в дію першу базову модель штучного інтелекту, збагачену турецькими даними.

Про це повідомив міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Качир, передає інформаційне агентство Birlik Haber Ajansı.

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«Ми впровадимо програми, які прокладуть шлях для розвитку локальних та оригінальних моделей штучного інтелекту… Наша мета — перетворити новаторські технології, такі як штучний інтелект, на можливості з багатовимірною перспективою та довести нашу країну до рівня, якого вона заслуговує в розвитку та виробництві технології», — сказав Качир.

Як це вплине на економіку країни

Міністр зазначив, що впровадження ШІ сприятиме економічному розвитку.

«Ключем до найкращої оцінки революції штучного інтелекту нашою країною є формування наших виробничих систем, освітньої політики та технологічної інфраструктури за допомогою цілісної стратегії», — зауважив Качир.

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Він зауважив, що нині США та Китай поступово збільшують розрив між собою та рештою світу в галузі ШІ, що розглядається як новий фронт технологічних війн.

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