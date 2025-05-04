Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних — Finance.ua
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Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних

Світ
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Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних
Туреччина запускає модель ШІ на основі турецьких даних
У Туреччині буде введено в дію першу базову модель штучного інтелекту, збагачену турецькими даними.
Про це повідомив міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Качир, передає інформаційне агентство Birlik Haber Ajansı.
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«Ми впровадимо програми, які прокладуть шлях для розвитку локальних та оригінальних моделей штучного інтелекту… Наша мета — перетворити новаторські технології, такі як штучний інтелект, на можливості з багатовимірною перспективою та довести нашу країну до рівня, якого вона заслуговує в розвитку та виробництві технології», — сказав Качир.

Як це вплине на економіку країни

Міністр зазначив, що впровадження ШІ сприятиме економічному розвитку.
«Ключем до найкращої оцінки революції штучного інтелекту нашою країною є формування наших виробничих систем, освітньої політики та технологічної інфраструктури за допомогою цілісної стратегії», — зауважив Качир.
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Він зауважив, що нині США та Китай поступово збільшують розрив між собою та рештою світу в галузі ШІ, що розглядається як новий фронт технологічних війн.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Укрінформ
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