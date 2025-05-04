Nissan скорочує виробництво авто на одному із заводів у Китаї — Finance.ua

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Nissan скорочує виробництво авто на одному із заводів у Китаї

Фондовий ринок
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Nissan скорочує виробництво авто на одному із заводів у Китаї
Nissan скорочує виробництво авто на одному із заводів у Китаї
Nissan Motor хоче припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Ухані в Китаї до 31 березня 2026 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
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У агентстві зазначили, що рішення прийняли після того, як на заводі потужністю 300 000 автомобілів, який виробляє електромобіль Ariya та позашляховик X-Trail, знизилася продуктивність на тлі жорсткої конкуренції з боку китайських автовиробників.
Річний обсяг виробництва на підприємстві, орендованому в Dongfeng Motor, з моменту початку роботи в 2022 році, досяг близько 10 000 одиниць.
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