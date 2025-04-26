Nissan Leaf стане кросовером з запасом ходу понад 480 км (фото) — Finance.ua

Nissan Leaf стане кросовером з запасом ходу понад 480 км (фото) Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Nissan Leaf стане кросовером з запасом ходу понад 480 км (фото)

Новий Nissan Leaf третього покоління не лише перетвориться на кросовер, але й отримає сучасніші силові установки та стане більш «дальнобійним».

Подробиці Nissan Leaf 2026 розкрив на автошоу в Нью-Йорку старший віцепрезидент Nissan Понц Пандікутіра в коментарі американському виданню Car and Driver.

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За його словами, запас ходу Nissan Leaf 2026 перевищить 480 км за найреалістичнішим циклом ЕРА.

Для порівняння: зараз електромобіль Nissan Leaf у стандартній версії з батареєю на 40 кВт∙год має вдвічі менший запас ходу — 240 км за методикою ЕРА (і 270 км за циклом WLTP).

Новий Nissan Leaf запропонують із кількома варіантами батареї. Усі модифікації будуть передньопривідними і одномоторними, хоча нова платформа CMF-EV дозволяє повнопривідні версії і в старшого брата Nissan Ariya вони є.

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Електромобіль Nissan Leaf підтримуватиме надшвидку зарядку і отримає порт NACS, який дозволятиме використовувати зарядні станції Tesla Supercharger.

Кросовер Nissan Leaf буде дорожчим за попередника, але в США коштуватиме менш ніж 40 тис. доларів, адже ціна Nissan Ariya стартує з $41 160. Продажі стартують під кінець 2025 року.

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