Nissan тимчасово скоротить виробництво найпопулярнішого позашляховика в США — Finance.ua
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Nissan тимчасово скоротить виробництво найпопулярнішого позашляховика в США

Фондовий ринок
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Nissan тимчасово скоротить виробництво найпопулярнішого позашляховика в США
Nissan тимчасово скоротить виробництво найпопулярнішого позашляховика в США
Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США, моделі Rogue, у період із травня по липень.
Про це повідомляє агентство Reuters.

Причини рішення

Nissan приєднується до інших світових автовиробників, які змінюють свої виробничі плани у відповідь на нові імпортні мита США.
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У агентстві зазначили, що рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мито на автомобілі, вироблені за кордоном, порушило глобальний ланцюг постачання автомобілів.
Nissan, третій за величиною автовиробник Японії, виявився уразливішим за деяких конкурентів. США є його основним ринком, на який торік припадало понад чверть продажів, причому багато із цих авто виробили в Японії або Мексиці.
За словами аналітиків, Nissan планує скоротити випуск моделі Rogue на 13 000 автомобілів на своєму заводі в Кюсю, на південному заході Японії, протягом тримісячного періоду.
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Заплановане скорочення еквівалентне понад п’ятій частині від 62 тис. моделей Rogue, проданих у США за перші три місяці цього року.
Працівники заводу в Кюсю, який є найбільшим підприємством Nissan, працюватимуть менше годин із травня по липень, а в деякі дні виробництво зупинятимуть.
Водночас завод продовжить працювати у дві зміни на день. Nissan перегляне виробничу ситуацію пізніше залежно від подальшої ситуації з митами, пояснили в Reuters.
За матеріалами:
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