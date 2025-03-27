Nissan відкличе майже півтори тисячі нових кросоверів через небезпечну проблему — Finance.ua
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Nissan відкличе майже півтори тисячі нових кросоверів через небезпечну проблему

Технології&Авто
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Nissan відкличе майже півтори тисячі нових кросоверів через небезпечну проблему
Nissan відкличе майже півтори тисячі нових кросоверів через небезпечну проблему
Північноамериканський підрозділ японської компанії Nissan запускає нову сервісну акцію, в рамках якої відкличе понад 1000 кросоверів.
Приводом для відкликання стали проблеми із гальмами, випливає із повідомлення Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Як повідомили у відомстві, потенційно несправними визнали 1430 автомобілів Nissan Murano, Nissan Pathfinder та Infiniti QX80, випущених у січні 2025 року.
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У цих авто виявили серйозну проблему із передніми гальмівними супортами, що виникла через виробничу помилку постачальника компанії Hitachi Astemo Mexico. Сигналізувати про неї може нерівномірне гальмування та загоряння індикатора низького рівня гальмівної рідини.
Кампанія відкликання розпочнеться на початку травня поточного року. Власникам проблемних машин радять негайно зв’язатися зі своїм дилером та відвідати сервісний центр для проведення огляду та заміни несправних деталей.
Усі ремонтні роботи будуть проводитись за рахунок компанії-виробника.
За матеріалами:
MMR
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