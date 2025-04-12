Nissan припиняє прийом замовлень у США на Infiniti через мита — Finance.ua

Nissan припиняє прийом замовлень у США на Infiniti через мита
Компанія Nissan Motor заявила, що не буде приймати нові замовлення з США на два позашляховики Infiniti з Мексики. Це сталося після введення мит на автомобілі Дональдом Трампом, що призвело до різкого скорочення обсягів виробництва на заводі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Причини відмови від нових замовлень
У агентстві розповіли, що Nissan не прийматиме жодних додаткових замовлень на позашляховики Infiniti QX50 та QX55 для американського ринку, що виробляються на заводі COMPAS, яким він керує спільно з Mercedes-Benz у Мексиці.
У Nissan заявили, що виробництво цих моделей, що продаються на інших ринках, продовжать.
Японський автовиробник заявив, що збереже дві зміни виробництва позашляховика Rogue на своєму заводі в Смірні, штат Теннессі, хоча в січні оголошував, що припинить роботу однієї з двох змін цього місяця.
Проте, ці моделі Infiniti експортували з Мексики лише до США, згідно з даними Національного агентства статистики Мексики.
Представник японської компанії Nissan заявив, що моделі виробляють та експортують на такі ринки, як Мексика, Панама, Близький Схід і Канада.
Аналітики зазначили, що Nissan зазнає труднощів у США через старіння модельного ряду та відсутність гібридних моделей.
У Reuters наголосили, що компанія особливо вразлива до нових тарифів, оскільки вона експортує найбільшу кількість автомобілів з Мексики до США серед усіх японських автовиробників.
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