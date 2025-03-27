Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)

Технології&Авто
11
Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)
Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)
Нові електромобілі Nissan показали на перших офіційних фото. Доступні моделі стануть серійними у 2025−2026 роках.
Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.
Найбільш очікуваним, звісно, є новий Nissan Leaf третього покоління, який вийде на ринок у нинішньому році. Електрокар кардинально змінився і став компактним кросовером. Авто вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом та має тонкі діодні фари.
Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)
В основі Nissan Leaf 2025 лежить платформа CMF-EV від старшого брата Ariya. Подробиці моделі поки тримають у секреті, проте відомо, що її запас ходу суттєво зросте і перевищить 400 км.
Друга розсекречена модель — новий Nissan Micra, який також став електрокаром. Хетчбек створено на базі Renault 5 E-Tech (обидві моделі випускатимуть у Франції) і він відрізняється від побратима оригінальними круглими фарами в дусі старих Micra.
Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)
Як і Renault 5, новий Nissan Micra отримає батареї на 40 і 52 кВт∙год, а його запас ходу сягатиме 400 км. Він також дебютує в нинішньому році.
А от новий Nissan Juke третьої генерації презентують у 2026 році. Він також стане електромобілем, проте наразі показали лише силует кросовера, який став більш обтічним.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems